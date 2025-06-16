С 2015 года Казахстан и Китай реализовали проекты почти на 7,9 млрд долларов, сообщил заместитель министра иностранных дел Алибек Куантыров, передаёт BAQ.KZ.

Выступая на форуме "Китай – Центральная Азия", он отметил, что правительством Казахстана прорабатывается расширение перечня совместных инвестиционных проектов, который на включает 47 проектов на сумму 14,75 млрд долларов.

"С 2015 года введены в эксплуатацию 29 проектов на сумму 7,9 млрд долларов. На стадии реализации находятся 10 проектов на общую сумму 2,7 млрд долларов, ещё 8 проектов на сумму 4,1 млрд долларов — в стадии проработки. Данный механизм сотрудничества позволит создать более 15 тысяч рабочих мест", - сказал замминистра МИД РК.

Он также добавил, что Казахстан всегда последовательно выступал за развитие взаимовыгодного сотрудничества между странами Центральной Азии.

"Наши страны связаны вековыми историческими, культурными, традиционными и даже родственными связями. Мы искренне верим, что будущее нашего общего региона — в нашем единстве, интеграции и взаимовыгодном сотрудничестве", - заключил Алибек Куантыров.

Напомним, в Астане 16-17 июня пройдет саммит "Центральная Азия – Китай" с участием председателя КНР Си Цзиньпина.

Ранее сообщалось, что Китай инвестировал свыше 40 млрд долларов в экономику стран Центральной Азии.