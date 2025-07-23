На пограничном пункте пропуска "Бахты" – "Покиту" стартовал пилотный проект "Умная таможня". Казахстан и Китай впервые запускают беспилотные грузовики, которые будут пересекать границу без участия водителей, передает BAQ.KZ.

Проект направлен на цифровизацию всех процедур и ускорение товаропотока. В числе ключевых нововведений:

единая электронная декларация, признаваемая обеими странами;

круглосуточное движение грузов;

автоматическая навигация и цифровой контроль за транспортом;

сокращение времени и издержек на оформление;

рост прозрачности и развитие логистических хабов.

По прогнозам, объём перевозок может достичь до 10 млн тонн грузов в год. Особый акцент сделан на экспорт казахстанской сельхозпродукции — зерна, масла, мяса и других товаров.

Соглашения достигнуты по итогам встречи председателя Комитета государственных доходов РК Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн Чжи Сяньвэя. Подписан меморандум о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что пункт пропуска на границе с Россией закроют на полтора года.