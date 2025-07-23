Казахстан и Китай запускают беспилотные грузовики на границе
Страны ввели "Умную таможню".
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На пограничном пункте пропуска "Бахты" – "Покиту" стартовал пилотный проект "Умная таможня". Казахстан и Китай впервые запускают беспилотные грузовики, которые будут пересекать границу без участия водителей, передает BAQ.KZ.
Проект направлен на цифровизацию всех процедур и ускорение товаропотока. В числе ключевых нововведений:
- единая электронная декларация, признаваемая обеими странами;
- круглосуточное движение грузов;
- автоматическая навигация и цифровой контроль за транспортом;
- сокращение времени и издержек на оформление;
- рост прозрачности и развитие логистических хабов.
По прогнозам, объём перевозок может достичь до 10 млн тонн грузов в год. Особый акцент сделан на экспорт казахстанской сельхозпродукции — зерна, масла, мяса и других товаров.
Соглашения достигнуты по итогам встречи председателя Комитета государственных доходов РК Жандоса Дуйсембиева и секретаря партийного комитета города Тачэн Чжи Сяньвэя. Подписан меморандум о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что пункт пропуска на границе с Россией закроют на полтора года.
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