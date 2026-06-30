Казахстан и Кыргызстан введут единые стандарты для гостиниц

Казахстан и Кыргызстан приступили к созданию единого туристического пространства в рамках Экономического коридора Алматы – Бишкек. Соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Совместной рабочей группы по туризму, которое состоялось в Бишкеке с участием представителей государственных органов двух стран, международных организаций и экспертного сообщества, передает BAQ.kz.

Одной из главных тем встречи стала реализация Плана сотрудничества в сфере туризма до 2030 года. Документ предусматривает развитие совместных туристических проектов, повышение качества туристических услуг, продвижение трансграничных маршрутов и укрепление сотрудничества между двумя странами.

Единые стандарты для гостиниц

Одним из ключевых направлений станет внедрение Единой системы классификации мест размещения. Планируется, что гостиницы и другие объекты размещения в Казахстане и Кыргызстане будут оцениваться по единым требованиям, что сделает систему более понятной как для туристов, так и для представителей бизнеса.

Кроме того, стороны намерены цифровизировать процесс присвоения категорий гостиницам и создать единую информационную систему, которая позволит сделать процедуру более прозрачной и удобной.

В ходе заседания также представили обновленный Мастер-план развития туризма Экономического коридора Алматы – Бишкек. Документ разработан с учетом принципов устойчивого и «зеленого» туризма и предусматривает развитие современной туристической инфраструктуры, сохранение природных территорий и повышение привлекательности региона для иностранных путешественников.

По итогам встречи стороны подписали протокол заседания Совместной рабочей группы по туризму, а также протокол первого заседания Консультативного совета по Единой системе классификации мест размещения региона Экономического коридора Алматы – Бишкек. Эти документы станут основой для дальнейшей реализации совместных проектов в туристической сфере.

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