Сенат Казахстана ратифицировал Соглашения между двумя странами о сотрудничестве в пенсионной сфере, передает BAQ.KZ.

Закон направлен на упорядочение вопросов назначения и выплаты пенсий гражданам Казахстана и Монголии, а также учет трудового стажа, приобретенного на территории другого государства.

По информации Минтруда и соцзащиты населения Казахстана, Соглашение регулирует взаимодействие компетентных органов, предусматривая обмен сведениями о трудовой деятельности, периодах службы, обучения и других данных, необходимых для корректного расчёта пенсионных выплат. Каждая сторона будет назначать пенсии согласно своему национальному законодательству, используя подтверждённые периоды стажа, наработанные на территории обеих стран.

– В закон включены семь приложений, детализирующих порядок обмена информацией, требования к документам и технические параметры межведомственного взаимодействия. Компетентным органом от Казахстана определено Министерство труда и социальной защиты населения РК. Реализация Соглашения позволит упростить процедуры подтверждения стажа и усилит социальные гарантии, – считают в министерстве.

Согласно данным МВД РК, в 2025 году в нашу страну въехало 43 352 гражданина Монголии, а выехало – 43 001. В 2024 году показатели составили: въехало 44 240, выехало 40 916 человек.

На сегодняшний день в Казахстане постоянно проживают 6 755 граждан Монголии, из них 6 236 – кандасы. За 2025 год разрешение на ПМЖ получили 979 человек, а гражданство РК – 752 гражданина Монголии, из них 744 – кандасы.

Значительная часть прибывающих – это люди старшего возраста, для которых вопросы подтверждения стажа и назначения пенсий являются критически важными. Принятие Соглашения позволит упорядочить механизм учета стажа, избавить граждан от необходимости многократного предоставления документов и снизить риск ошибок из-за отсутствия унифицированного обмена информацией.

Казахстан с 2019 года в одностороннем порядке учитывает трудовой стаж этнических казахов, прибывших для постоянного проживания, независимо от наличия двусторонних соглашений. Эта норма закреплена в Социальном кодексе РК (пп. 16 п. 1 ст. 208).

Ратификация Соглашения усилит уже действующие нормы и позволит закрепить все процедуры в международном правовом поле, что важно для защиты прав граждан.

В рамках реализации Соглашения обмен информацией будет осуществляться исключительно через интегрированные цифровые платформы обоих государств. Это позволит:

исключить бумажный документооборот;

ускорить подтверждение стажа;

повысить прозрачность и качество межгосударственного взаимодействия;

снизить административную нагрузку на граждан.

– Такой подход соответствует курсу Казахстана на цифровизацию социальной сферы и внедрение проактивных государственных услуг. Отметим, что ратификация Соглашения является важным шагом в укреплении системы защиты социальных прав граждан, проживающих или работающих за пределами страны. По итогам рассмотрения депутаты Сената одобрили закон, который будет направлен на подпись Главе государства, – отметили в Минтруда.