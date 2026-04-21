Казахстан и Монголия подписали 13 документов по итогам переговоров на высшем уровне

По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ухнаагийн Хурэлсух члены официальных делегаций двух стран обменялись пакетом из 13 документов, передает корреспондент BAQ.KZ.

Подписанные соглашения охватывают ключевые направления двустороннего сотрудничества — от внешней политики и экономики до науки, энергетики и культуры.

В частности, стороны закрепили договоренности о дальнейшем взаимодействии между министерствами иностранных дел, развитии торгово-экономических связей, сотрудничестве в финансовой сфере, а также в области мирного использования атомной энергии.

Отдельное внимание уделено энергетике: подписан меморандум между профильными ведомствами двух стран в нефтяной отрасли. Кроме того, достигнуты договоренности между финансовыми институтами, включая Национальный банк Казахстана и Банк Монголии.

Значительный блок документов касается инвестиционного и регионального сотрудничества. В их числе — соглашения между фондом «Самрук-Казына» и компанией «Erdenes Mongol LLC», а также меморандумы между акиматами Астаны и Алатау с администрацией города Хархорум в рамках проекта «Новый Хархорум».

Также стороны утвердили План мероприятий в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества на 2026–2027 годы. Подписаны документы в области науки, образования и медиа, включая взаимодействие между национальными академиями наук и телерадиокомпаниями двух стран.

Ранее сообщалось, что переговоры лидеров Казахстана и Монголии прошли в расширенном составе. По итогам 2025 года товарооборот между странами вырос на 7,7% и превысил 130 млн долларов, что подтверждает поступательное развитие двустороннего партнерства.