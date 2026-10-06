Казахстан и Оман намерены как можно скорее наладить прямое регулярное авиасообщение между двумя странами. Стороны также подписали соглашение о воздушном сообщении, передает BAQ.KZ со ссылкой на совместное заявление Казахстана и Омана.

По итогам переговоров Касым-Жомарта Токаева и Султана Омана Хайсама бен Тарика Аль Саида стороны отметили, что прямые рейсы должны способствовать развитию деловых контактов, туризма, культурных и гуманитарных связей.

В совместном заявлении подчеркивается важность установления прямого и регулярного авиасообщения между Казахстаном и Оманом «как можно скорее».

Соглашение о воздушном сообщении вошло в пакет документов, подписанных в ходе переговоров. Также были оформлены договоренности в сфере инвестиций, включая создание совместного инвестиционного фонда и Оманско-Казахстанского делового совета.

Ранее Касым-Жомарт Токаев также отмечал, что запуск дополнительных прямых коммерческих рейсов может увеличить взаимный туристический поток между двумя странами.

При этом конкретные города вылета и назначения, авиакомпании, частота полетов и дата запуска регулярных рейсов в совместном заявлении не указаны.