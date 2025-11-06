В присутствии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединёнными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

Документ подписали министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник.

Меморандум направлен на укрепление партнёрства между двумя странами в области разведки, добычи, переработки и поставок критически важных минералов, а также на развитие инновационных технологий и инвестиций в горнодобывающую отрасль.

Подписание соглашения стало важным шагом в укреплении стратегического экономического сотрудничества между Казахстаном и США, открывающего новые перспективы для привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в области устойчивого развития и энергетической безопасности.

Напомним, президент проведёт переговоры с Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".