Казахстан и США подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере критически важных минералов
Меморандум направлен на укрепление партнёрства между двумя странами в области разведки критически важных минералов.
В присутствии Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева состоялось подписание Меморандума о взаимопонимании между Республикой Казахстан и Соединёнными Штатами Америки по сотрудничеству в сфере критически важных минералов, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
Документ подписали министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев и министр торговли США Говард Латник.
Меморандум направлен на укрепление партнёрства между двумя странами в области разведки, добычи, переработки и поставок критически важных минералов, а также на развитие инновационных технологий и инвестиций в горнодобывающую отрасль.
Подписание соглашения стало важным шагом в укреплении стратегического экономического сотрудничества между Казахстаном и США, открывающего новые перспективы для привлечения инвестиций и реализации совместных проектов в области устойчивого развития и энергетической безопасности.
Напомним, президент проведёт переговоры с Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите "Центральная Азия – США".
