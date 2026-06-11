На пленарном заседании Сената Парламента Казахстана депутаты одобрили Закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы", передает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщил председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Андрей Лукин, закон направлен на ратификацию соглашения, подписанного 8 августа 2024 года в Астане.

По его словам, документ разработан в целях реализации положений Договора между Казахстаном и Узбекистаном о государственной границе от 16 ноября 2001 года, а также после завершения процесса демаркации казахстанско-узбекской государственной границы и подписания соответствующего договора о демаркации в декабре 2022 года.

"Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о режиме казахстанско-узбекской государственной границы формирует единую международно-правовую основу регулирования отношений между двумя государствами на государственной границе", – отметил Лукин.

Согласно документу, определяются порядок содержания государственной границы и пограничных знаков, правила пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств, грузов и иного имущества, порядок осуществления полётов, проведения хозяйственных и иных работ в приграничной полосе, а также механизмы предупреждения и разрешения пограничных инцидентов.

По данным профильного комитета Сената, принятие соглашения будет способствовать укреплению национальной безопасности Казахстана, развитию приграничного сотрудничества, повышению эффективности взаимодействия компетентных органов двух государств и дальнейшему укреплению стратегического партнёрства и добрососедских отношений между Казахстаном и Узбекистаном.

По итогам рассмотрения депутаты Сената одобрили закон.

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