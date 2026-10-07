«Казахстан идет по правильному пути, собирая лидеров и мыслителей» – Мухаммед Абдельсалам о Съезде в Астане

Одних деклараций и общих принципов недостаточно – межрелигиозный диалог должен приводить к конкретным действиям и помогать уменьшать страдания людей. Об этом на XXIV заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий заявил генеральный секретарь Мусульманского Совета Старейшин Мухаммед Абдельсалам, передает корреспондент BAQ.KZ.

В своем выступлении он отметил роль Астаны как международной площадки для межрелигиозного диалога. По его словам, Казахстан более двух десятилетий собирает религиозных лидеров, мыслителей и представителей международных организаций для обсуждения вопросов мира и согласия.

«Астана стала заметным символом и маяком диалога между лидерами мировых и традиционных религий. Сохранение этой площадки на протяжении более 20 лет само по себе является одним из признаков успеха и искреннего служения человечеству», – сказал Мухаммед Абдельсалам.

«Принцип, который не становится практикой, остается отложенным обещанием»

Генеральный секретарь Мусульманского Совета Старейшин подчеркнул, что международным площадкам необходимо переходить от провозглашения общих ценностей к их практической реализации.

«Принцип, который не превращается в практику, остается отложенным обещанием. Диалог, который не облегчает страдания человека, остается ограниченным по своему воздействию. А декларация, за которой не следуют механизмы реализации и контроля, теряет значительную часть своей способности приводить к изменениям», – заявил он.

По его словам, участникам межрелигиозного диалога необходимо перейти от согласования общих ценностей к реальному сотрудничеству, а решения подобных встреч должны становиться основой для постоянной совместной работы.

Особенно актуальным этот подход становится на фоне продолжающихся вооруженных конфликтов.

«Гуманитарные трагедии в Судане, Газе, Палестине и Йемене, а также нестабильность на Ближнем Востоке еще раз подтверждают важность нашей сегодняшней встречи. Они подтверждают, что Казахстан идет по правильному пути, собирая лидеров и мыслителей для консультаций и сотрудничества во имя мира», – отметил Мухаммед Абдельсалам.

ИИ должен иметь этические рамки

Отдельное внимание спикер уделил искусственному интеллекту, назвав его одним из крупнейших вызовов будущего.

По его словам, новые технологии обладают значительным потенциалом и могут использоваться в том числе для развития диалога и укрепления мира. Однако их применение должно сопровождаться четкими этическими принципами.

«Сегодня перед нами стоит важный вопрос: что технологии могут дать диалогу во имя мира? Их возможности огромны и перспективны. Но мы также должны обеспечить этические рамки, чтобы эти технологии приносили пользу будущему наших стран и наших поколений», – подчеркнул он.

Мухаммед Абдельсалам также отметил, что настоящий межрелигиозный диалог не требует отказа от собственной религиозной идентичности.

«Искренний диалог не требует отказа от религиозных особенностей, а требует их уважения. Сосуществование строится не на отрицании различий, а на способности управлять этими различиями с мудростью, справедливостью и милосердием», – сказал он.

В завершение выступления генеральный секретарь Мусульманского Совета Старейшин призвал Казахстан продолжать развивать площадку Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Продолжайте эту работу. Она приносит плоды, и человечество нуждается в ней. Это не просто встреча – это послание надежды в трудное время, когда человечество страдает от дыма войн и тьмы ненависти», – заключил Мухаммед Абдельсалам.

Напомним, 7 октября в Астане проходит XXIV заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Одним из центральных вопросов повестки является рассмотрение Этического кодекса использования искусственного интеллекта в религиозной сфере.