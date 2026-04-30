Казахстан инвестировал $9 млрд в экономику России - МИД
Астане состоялись переговоры министров иностранных дел Казахстана и России
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев озвучил объём казахстанских инвестиций и приоритетные направления сотрудничества.
В Астане состоялись переговоры министров иностранных дел Казахстана и России, в ходе которых были обсуждены ключевые вопросы экономического взаимодействия.
Ермек Кошербаев сообщил о значительном уровне инвестиционного сотрудничества между двумя странами.
Он также сказал, что казахстанские инвестиции в российскую экономику составили 9 млрд долларов.
В ходе переговоров с Сергеем Лавровым он также обозначил приоритетные направления дальнейшего взаимодействия.
"К числу перспективных направлений относятся энергетика, транспортно-логистическая взаимосвязь, цифровые решения, искусственный интеллект, экология, климат и рациональное использование водных ресурсов", - отметил глава МИД РК.
По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем расширении двустороннего экономического сотрудничества и реализации совместных проектов.
Самое читаемое
- Рыбакина сократила отставание от Соболенко
- Скончалась общественный деятель и политик Бахыт Туменова
- Под Актобе нашли обломки беспилотника: момент взрыва попал на видео
- «От ближайшего соратника президента до предательства»: что известно о Камчыбеке Ташиеве?
- МИД Казахстана направил запрос ФРГ после сообщений о задержании казахстанца