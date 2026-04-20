Казахстан может начать продавать нефть Монголии
Также страны готовы рассмотреть возможности взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии.
Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провёл встречу с министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорыном Дамдиннямом.
В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в энергетической сфере, в частности изучить возможности сотрудничества по поставкам казахстанской нефти и нефтепродуктов, а также обмен опытом по геологоразведке и добыче нефти.
Особое внимание было уделено развитию угольной промышленности и углехимии, включая проекты по глубокой переработке угля.
Кроме того, рассмотрены возможности взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие энергетического сектора.
Напоминим, Астану посетит с официальным визитом президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Самое читаемое
- Штрафы ПДД в Казахстане в 2026 году: полный разбор нарушений, сумм и последствий
- В одном из сел Абайской области модернизируют уличное освещение
- Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 20 апреля
- Ведущий университет ВКО получил наивысшую оценку рейтинга QS Stars
- Более 200 жителей Алматы получили новое жилье по программе реновации