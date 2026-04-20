Казахстан может начать продавать нефть Монголии

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провёл встречу с министр промышленности и минеральных ресурсов Монголии Гонгорыном Дамдиннямом.

В ходе переговоров стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в энергетической сфере, в частности изучить возможности сотрудничества по поставкам казахстанской нефти и нефтепродуктов, а также обмен опытом по геологоразведке и добыче нефти.

Особое внимание было уделено развитию угольной промышленности и углехимии, включая проекты по глубокой переработке угля.

Кроме того, рассмотрены возможности взаимодействия в сфере возобновляемых источников энергии. По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в укреплении двустороннего сотрудничества и реализации совместных проектов, направленных на устойчивое развитие энергетического сектора.

Напоминим, Астану посетит с официальным визитом президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.