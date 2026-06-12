Министерство сельского хозяйства Казахстана подготовило проект приказа о временном запрете на ввоз свежих и охлажденных томатов из третьих стран. Ограничения планируется ввести до 1 июля 2026 года, сообщает BAQ.KZ.

Соответствующее решение принято по итогам заседания Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия Казахстана в международных экономических организациях, состоявшегося 5 июня.

Согласно проекту документа, запрет будет распространяться на поставки томатов всеми видами транспорта из стран, не входящих в Евразийский экономический союз.

В Министерстве сельского хозяйства уточнили, что новые меры не затронут импорт томатов из государств ЕАЭС. Также ограничения не будут распространяться на международные транзитные перевозки через территорию Казахстана.

Таким образом, поставки продукции из стран Евразийского экономического союза продолжатся в обычном режиме.

Зачем вводят запрет

В ведомстве пояснили, что временные ограничения направлены на поддержку отечественных сельхозпроизводителей и создание благоприятных условий для реализации казахстанской продукции на внутреннем рынке.

Ожидается, что мера позволит обеспечить стабильный сбыт урожая местных производителей в период активного сезона.

Примечательно, что решение обсуждается на фоне снижения цен на томаты. По данным официальной статистики, в мае стоимость томатов в Казахстане снизилась на 25,1%.

Проект приказа проходит необходимые процедуры согласования и после утверждения вступит в силу в установленном порядке.

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