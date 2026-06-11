Опасный импорт: чем грозила поставка из Китая
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На фитосанитарном контрольном посту "Нұр Жолы" государственные инспекторы пресекли попытку ввоза в Казахстан крупных партий заражённой подкарантинной продукции из Китая.
В ходе проверки и лабораторной экспертизы вредители были обнаружены в двух партиях общей массой 39,52 тонны.
В партии персиков весом 19 тонн выявлена восточная плодожорка – опасный карантинный вредитель. В партии моркови весом 20 тонн обнаружена золотистая картофельная нематода.
Согласно требованиям международного и национального законодательства в области карантина растений, вся заражённая продукция была возвращена в Китай. В отношении владельцев грузов возбуждены административные дела.
Специалисты отмечают, что попадание таких вредителей на территорию страны может нанести серьёзный ущерб сельскому хозяйству и угрожает продовольственной безопасности.
Контроль на границе и фитосанитарных постах продолжается в усиленном режиме.
Ранее заражённые семена томатов из Кореи выявили при контроле в аэропорту Астаны.
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