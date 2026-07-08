Сегодня, в Джакарте (Индонезия) казахстанские спортсменки в возрастной категории U-23 выступали на чемпионат Азии по боксу среди юниоров и молодежи, передает BAQ.KZ.

Две победы и одно поражение принесли Гульназ Бурибаева, Анита Адишева и Сымбат Алиаскар соответственно в четвертьфинале.

В весовой категории до 48 кг Гульназ победила представительницу Индии Нидхи со счетом 3:2. Благодаря этой победе казахстанка вышла в полуфинал и гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

Анита Адишева (до 51 кг) оказалась сильнее вьетнамской спортсменки Тхи Нгок Чан Нгуен, победив со счетом 4:1.

В то же время Сымбат Алиаскар, выступающая в весовой категории до 54 кг, уступила в четвертьфинале представительнице Индии Нише единогласным решением судей – 0:5.

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