Казахстанский дзюдоист взял серебро на Кубке Европы
Сегодня 2026, 18:20
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Сегодня 2026, 18:20Сегодня 2026, 18:20
109Фото: НОК РК
Казахстанский спортсмен Бейбарыс Султан стал серебряным призером молодежного Кубка Европы по дзюдо, который прошел в чешской Праге.
Представитель Казахстана выступал в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке он встретился с азербайджанским дзюдоистом Рамазаном Ахмадовым и по итогам поединка занял второе место.
В турнире приняли участие 455 спортсменов из 33 стран. Казахстанец вошел в число сильнейших дзюдоистов соревнований, подтвердив высокий уровень подготовки на международной арене.
Ранее казахстанские борцы завоевали 18 медалей на молодежном чемпионате Азии.
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