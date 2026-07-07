Казахстанский дзюдоист взял серебро на Кубке Европы

Казахстанский спортсмен Бейбарыс Султан стал серебряным призером молодежного Кубка Европы по дзюдо, который прошел в чешской Праге.

Представитель Казахстана выступал в весовой категории свыше 100 кг. В финальной схватке он встретился с азербайджанским дзюдоистом Рамазаном Ахмадовым и по итогам поединка занял второе место.

В турнире приняли участие 455 спортсменов из 33 стран. Казахстанец вошел в число сильнейших дзюдоистов соревнований, подтвердив высокий уровень подготовки на международной арене.

Ранее казахстанские борцы завоевали 18 медалей на молодежном чемпионате Азии.

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