Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял исполнительного вице-президента Dubai World Trade Center Трикси Лохмирманд, передает BAQ.kz.

Основное внимание в ходе переговоров было уделено вопросам развития цифровой экономики Казахстана и расширения сотрудничества в рамках международных технологических платформ.

Глава государства отметил, что Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу – в течение трех лет трансформироваться в полностью цифровое государство.

Проведение в Алматы первого в регионе форума GITEX AI Central Asia & Caucasus рассматривается как наглядное подтверждение этой стратегии и готовности нашей страны активно участвовать в формировании глобальной технологической повестки.

Особое внимание стороны уделили роли Алматы как ключевого технологического хаба, где сосредоточена значительная часть IT-компаний страны. В городе сформирована развитая экосистема с участием стартапов, инвесторов и международных технологических игроков.

Президент высоко оценил вклад Трикси Лохмирманд в продвижение форума GITEX AI Central Asia & Caucasus на международном уровне.

В свою очередь исполнительный вице-президент Dubai World Trade Center отметила, что площадка способствует объединению ключевых участников технологического рынка и развитию новых партнёрств.

Собеседники обсудили перспективы превращения GITEX AI Central Asia & Caucasus в устойчивую ежегодную платформу для Центральной Азии, а также рассмотрели возможность проведения в Казахстане других региональных мероприятий.\

