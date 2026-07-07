Казахстан настаивает на том, чтобы управление новым спутником в рамках совместного проекта с международной компанией SES S.A. осуществлялось непосредственно с территории республики. Об этом заявил заместитель Премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев на переговорах в Женеве, передает BAQ.KZ.

Встреча прошла в рамках "Цифровой недели". Стороны обсудили развитие сотрудничества в сфере спутниковой связи, включая реализацию проекта Software-defined Satellite (SDS) в орбитальной позиции 57° восточной долготы.

По словам Мадиева, Казахстан заинтересован в долгосрочном партнерстве с одним из крупнейших мировых спутниковых операторов, однако реализация проекта должна учитывать национальные интересы.

"Управление космическим аппаратом должно осуществляться непосредственно с территории Республики Казахстан. Это соответствует требованиям национального законодательства и обеспечивает технологический суверенитет страны", – подчеркнул министр.

Финансирование и орбитальные позиции

Во время переговоров стороны также рассмотрели финансовые параметры участия Казахстана в проекте. Казахстанская сторона подтвердила, что реализация проекта должна соответствовать установленным экономическим ограничениям и обеспечивать эффективность государственных инвестиций.

Отдельное внимание было уделено вопросам использования орбитально-частотного ресурса. Из-за высокой плотности спутников в позициях 57°, 58,5° и 60° восточной долготы обсуждалась необходимость технической координации, чтобы избежать взаимных помех.

Казахстан также предложил возобновить регулярные консультации между техническими специалистами двух сторон. Это необходимо для обеспечения стабильной работы действующих спутников и подготовки к запуску перспективного аппарата KazSat-3R.

По итогам встречи Казахстан и SES подтвердили готовность продолжить переговоры по реализации проекта.

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