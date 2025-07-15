Вариант выхода из сделки ОПЕК+ не рассматривается, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на брифинге в правительстве, передает BAQ.KZ.

В Правительстве считают, что сделка способствует стабильности на нефтяном рынке.

"В данный момент мы не рассматриваем вариант выхода из сделки ОПЕК+. Мы считаем, что эта сделка полезна и в определенной степени способствует стабильности на нефтяном рынке. Поэтому вопрос не рассматривается. Мы будем максимально стараться выполнять свои обязательства, с учетом, конечно, национальных интересов", - сказал Олжас Бектенов.

Ранее он сообщил, что Правительство намерено защищать национальные интересы в международном арбитраже по вопросу распределения доходов от Кашаганского месторождения.