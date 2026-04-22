Казахстан не сократит добычу нефти после остановки поставок в Германию

По его словам, ранее по направлению «Дружба» поставлялось около 2,1 млн тонн нефти в год. При этом казахстанская нефть обеспечивала порядка 20–30% потребления нефтеперерабатывающего завода в Шведте.

«Если говорить об обеспечении нефтеперерабатывающего завода в Шведте, то казахстанская нефть покрывает около 20–30% его потребностей. Насколько это критично? Снижение добычи не предусматривается. У нас есть возможность перераспределить данные объемы по другим маршрутам», — заявил министр.

Глава Минэнерго также прокомментировал ситуацию с транспортировкой нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму.

«По КТК ситуация стабильная. У нас всё работает нормально, всё в порядке», — добавил он.

Ранее стало известно о приостановке поставок казахстанской нефти в Германию по нефтепроводу «Дружба». В ведомстве отмечают, что альтернативные маршруты позволяют сохранить экспортные объемы без потерь для отрасли.