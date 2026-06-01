Будет ли в Казахстане центр для беженцев? В МИД сделали заявление

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали информацию о возможном создании на территории страны центра содержания беженцев. В ведомстве заявили, что такие переговоры не ведутся, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам официального представителя ведомства Ерлана Жетыбаева, в настоящее время Казахстан ведёт переговоры с европейской стороной по вопросам упрощения визовых требований для своих граждан.

"Насколько мне известно, таких переговоров нет. Мы проводим с европейской стороной переговоры по упрощению визовых требований для наших граждан. Там идёт вкупе вместе с соглашением о реадмиссии, но само соглашение о реадмиссии подразумевает немного другое", - пояснил представитель МИД.

Что предусматривает соглашение о реадмиссии

В МИДе подчеркнули, что соглашение о реадмиссии не связано с созданием центров для размещения беженцев.

Как пояснил спикер, документ предусматривает возвращение граждан в страну происхождения в случаях, предусмотренных миграционным законодательством.

"Если гражданин выехал из нашей страны незаконно, соответственно, мы обязуемся этого гражданина вернуть в свою страну", - отметил Жетыбаев.

Ранее мы писали, что ряд стран Европейского союза рассматривает возможность создания специальных центров для мигрантов за пределами ЕС, а среди потенциальных партнеров в этом проекте упоминаются Казахстан и Узбекистан. Речь идет о так называемых "центрах возврата" (return hubs), куда могут направляться мигранты, получившие отказ в предоставлении убежища в странах Евросоюза.