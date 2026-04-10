В Казахстане коэффициент разводимости составляет около 2 на 1000 человек, что соответствует среднему уровню и опровергает распространённые в сети заявления о «первом месте» страны по числу разводов. Об этом заявила Уполномоченный по вопросам семьи и гендерной политики при Президенте Снежанна Имашева, передает корреспондент BAQ.KZ.

По её словам, распространённая в интернете информация о том, что Казахстан якобы занимает первое место по числу разводов, не соответствует действительности.

«В интернете распространяется ложная информация о том, что Казахстан на первом месте по числу разводов. По данным Казахстанского института общественного развития, коэффициент разводимости у нас — 2. Это не самый низкий показатель, но и не самый высокий. Есть страны с коэффициентом 3–4 на 1000 человек», — отметила Имашева.

Она подчеркнула, что по международным показателям Казахстан находится на среднем уровне.

«Мы не можем считать Казахстан страной-лидером по разводам. Мы находимся где-то в середине, даже ниже», - добавила спикер.

До 25% казахстанцев передумали разводиться после суда

По словам Имашевой семейные споры в Казахстане сегодня рассматриваются в ювенальных судах, где действуют механизмы примирения сторон. Поэтому участие специалистов помогает парам сохранить брак или урегулировать конфликты без развода.

«Процедуры с участием психологов, медиаторов и судей-примирителей показывают результат. До 25% пар могут отказаться от развода или урегулировать споры мирным путем», — отметила Имашева.

Она подчеркнула, что на сегодняшний день такие механизмы реализуются в пилотном режиме и во многом зависят от добровольной работы специалистов.

«Если эту практику расширить, её можно масштабировать по всей республике», - добавила она.

Ранее Бюро национальной статистики Казахстана опубликовало данные о браках и разводах за 2025 год. Согласно официальной статистике, большинство распавшихся семей приходится на первые годы совместной жизни. Анализ показывает, что именно начальный этап брака становится наиболее сложным периодом для супругов. В это время пары чаще всего сталкиваются с финансовыми трудностями, бытовыми конфликтами и психологической адаптацией к семейной жизни, что нередко приводит к разрыву отношений.