Президент Казахстана обновил персональный состав Совета иностранных инвесторов. Соответствующее распоряжение подписано 1 июля 2026 года, передает BAQ.KZ.

Совет иностранных инвесторов является консультативным органом при Президенте и служит площадкой для обсуждения вопросов сотрудничества государства с международным бизнесом. Сегодня в его состав входят руководители 34 крупных зарубежных компаний и организаций, а также восемь наблюдателей.

В обновленный состав Совета вошли президент компании Alstom по регионам Африка, Ближний Восток и Центральная Азия Мартан Вожур и руководитель Power International Holding Мутаз Аль-Хаят.

Статус наблюдателей получили председатель правления Presight AI Holding PLC Томас Прамотедхам и президент Исламского банка развития Мухаммад Сулейман Аль-Джассер.

Изменения коснулись и казахстанской стороны. В состав Совета включены заместитель руководителя Администрации Президента Асель Жанасова, помощник Президента по экономическим вопросам Нурлан Байбазаров, министр транспорта Нурлан Сауранбаев и председатель Комитета по инвестициям Министерства иностранных дел Ардак Зебешев.

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