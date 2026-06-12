Казахстан сохранил умеренные позиции по уровню инфляции

Казахстан не вошел ни в число стран с самой высокой инфляцией, ни в список государств с минимальным ростом цен. Согласно прогнозам на 2026 год, республика оказалась вне крайних позиций мирового рейтинга, что свидетельствует об отсутствии экстремальных инфляционных процессов в экономике страны, передает BAQ.KZ.

На фоне государств, где рост цен исчисляется десятками и даже сотнями процентов, Казахстан не оказался среди лидеров антирейтинга. Вместе с тем страна не вошла и в группу государств с самой низкой инфляцией, оставаясь в категории экономик с более умеренной динамикой цен.

В целом мировая инфляция продолжает оставаться актуальной темой для многих стран. Однако если несколько лет назад рост цен был общей проблемой практически для всех экономик, то сегодня ситуация выглядит иначе. Одни государства постепенно возвращаются к ценовой стабильности, тогда как другие продолжают сталкиваться с серьезным инфляционным давлением.

Лидером антирейтинга на 2026 год остается Зимбабве, где инфляция прогнозируется на уровне 250%. Следом расположились Венесуэла с показателем 180% и Аргентина – 130%. В числе стран с наиболее высокими темпами роста цен также значатся Турция, Ливан, Судан, Иран, Пакистан и Египет.

Экономисты связывают столь высокую инфляцию с более глубокими проблемами – валютными кризисами, бюджетными дисбалансами и снижением доверия к национальным валютам.

В противоположной части рейтинга находятся развитые экономики мира. Так, в Японии инфляция прогнозируется на уровне всего 0,3%, в Швейцарии – 1%, в Германии – 1,2%, во Франции – 1,4%. В США рост цен ожидается около 2,2%, что близко к целевым ориентирам центральных банков.

По мнению экспертов, низкая и умеренная инфляция создают более предсказуемые условия для развития экономики, инвестиций и бизнеса. Высокая же инфляция остается одним из наиболее чувствительных факторов для населения, поскольку снижает покупательную способность и ускоряет обесценивание доходов и сбережений.

Таким образом, мировая карта инфляции в 2026 году демонстрирует заметный контраст между странами. Пока одни государства продолжают бороться с рекордным ростом цен, Казахстан остается вне числа стран с экстремально высокими или экстремально низкими показателями инфляции.

Ранее Казахстан был признан самой привлекательной для иммиграции страной СНГ.