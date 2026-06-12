Казахстан признан самой привлекательной для иммиграции страной СНГ
В международном рейтинге Казахстан вошёл в число лидеров региона, обогнав Молдову, Грузию, Азербайджан, Армению и Узбекистан.
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Казахстан занял первое место среди стран СНГ в международном рейтинге Immigration Index 2026. В глобальном списке, включившем 82 государства, страна расположилась на 53-м месте с показателем 36,0 балла, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Согласно опубликованному рейтингу, Казахстан опередил другие страны постсоветского пространства по привлекательности для иммиграции.
Инфографика BAQ.KZ
Казахстан получил 36,0 балла и занял 53-ю строчку среди 82 государств мира. Это позволило стране стать самым высоко оценённым государством СНГ в исследовании.
Следом за ним среди государств СНГ расположились Молдова (56-е место), Грузия (63-е место), Азербайджан (66-е место), Армения (74-е место) и Узбекистан (75-е место).
Лидером мирового рейтинга стала Швейцария, набравшая 60,8 балла. В первую пятёрку также вошли Исландия (60,2), Люксембург (60,1), Австралия (59,0) и Германия (58,7).
Рейтинг Immigration Index оценивает страны по совокупности факторов, влияющих на привлекательность для переезда и проживания иностранных граждан, включая качество жизни, экономические возможности и условия для интеграции мигрантов.
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