Казахстан откроет посольство в Кении

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент Кении Уильям Руто провели переговоры в узком составе в Астане, передает BAQ.KZ.

Глава государства поблагодарил кенийского лидера за государственный визит и отметил, что приезд большой делегации бизнесменов свидетельствует о стремлении укреплять двусторонние связи.

"Кения – очень важный для нас партнер в Африке. Мы рассматриваем Ваше государство как одно из наиболее развитых в экономическом и политическом плане на континенте", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана сообщил, что Астана намерена расширять сотрудничество с Найроби в экономической и гуманитарной сферах.

Казахстан откроет посольство в Найроби

Во время переговоров Токаев объявил о решении открыть посольство Казахстана в столице Кении.

По его словам, Найроби является одним из ключевых международных центров Африки, где расположены структуры ООН.

Кения видит в Казахстане выход на рынок Евразии

Президент Кении Уильям Руто отметил, что рассматривает Казахстан как важный логистический и торговый хаб.

"Мы видим в Казахстане точку выхода на евразийский регион – масштабный рынок, представляющий огромный интерес для экспорта нашей ключевой сельскохозяйственной продукции", – подчеркнул он.

По словам Руто, в рамках визита стороны планируют подписать ряд документов, которые создадут правовую основу для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами.