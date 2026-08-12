Казахстан открыл более 138 тысяч блоков для разведки: кто и как может получить лицензию

В Казахстане открыли более 138 тысяч блоков для разведки твердых полезных ископаемых. Заявки принимают до 11 сентября 2026 года, а если на одну территорию претендуют несколько компаний, право на разведку определят через аукцион. Корреспондент BAQ.KZ выяснила, кто может подать заявление, какие требования предъявляют к недропользователям и сколько лицензий уже действует в стране.

Как подать заявку на разведку

Как сообщили в Министерстве промышленности и строительства, заявления принимаются с 12 августа по 11 сентября 2026 года через Единую платформу недропользования Minerals. Территории включены в Программу управления государственным фондом недр, утвержденную приказом ведомства от 4 июня 2026 года.

Речь идет именно о лицензиях на разведку твердых полезных ископаемых. Получение такой лицензии дает право проводить геологоразведочные работы на определенной территории, но само по себе не означает получение месторождения для промышленной добычи.

Согласно информации Единой платформы недропользования, заявителями могут быть юридические лица и индивидуальные предприниматели. Для работы с сервисом и подачи документов используется электронная цифровая подпись. На платформе также можно проверить лицензии и контракты, занятые и свободные территории и сведения о ранее проведенных геологических работах.

Как следует из Кодекса «О недрах и недропользовании», в Казахстане действует лицензионный механизм предоставления права недропользования. При рассмотрении заявления учитывается доступность запрашиваемой территории и соответствие заявителя установленным требованиям.

Что будет, если на один блок претендуют несколько компаний

Если на один и тот же блок поступят две или более конкурирующие заявки, право на разведку будет определяться по итогам аукциона.

Поэтому нынешний прием заявок нельзя считать единым конкурсом на все 138 тысяч блоков: торги проводятся только в тех случаях, когда на одну территорию претендуют несколько заявителей. Возможность проведения аукционов на выдачу лицензий на разведку предусмотрена действующим порядком недропользования, информация о котором также размещена на платформе Minerals.

Сколько лицензий выдавали раньше

Интерес бизнеса к геологоразведке в последние годы растет. По данным Министерства промышленности и строительства, в 2024 году в Казахстане было выдано 606 лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.

Для сравнения, в 2018 году было выдано 29 лицензий, в 2019 году – 469, в 2020-м – 609, в 2021-м – 436, в 2022-м – 395, а в 2023-м – 397. На добычу в 2024 году было выдано еще 33 лицензии.

В 2025 году в Казахстане выдали 707 новых лицензий на разведку твердых полезных ископаемых и 22 лицензии на добычу. К концу года в стране в общей сложности действовали 2 907 лицензий и 251 контракт в сфере твердых полезных ископаемых.

Сколько лицензий действует сейчас

Актуальные данные Единой платформы недропользования показывают дальнейший рост числа лицензий. По состоянию на 12 августа 2026 года на платформе указано 3 183 выданные лицензии на разведку твердых полезных ископаемых и 189 лицензий на добычу.

Зарегистрировано 4 278 недропользователей. Территория, доступная для недропользования, составляет 1,615 млн квадратных километров.

Какие компании уже ведут разведку

Часть компаний уже ведет геологоразведочные работы. По данным Министерства промышленности и строительства, в Казахстане работают Rio Tinto, Fortescue, Arras Minerals, East Star Resources, Pallas Resources и Sarytogan Graphite.

В ведомстве сообщали, что эти компании инвестируют в разведку не менее 41 млрд тенге на территориях общей площадью около 25 тысяч квадратных километров. Средний период от начала разведки до обнаружения месторождения составляет от трех до пяти лет.

Как проходили предыдущие аукционы

Министерство также приводит данные по состоявшимся торгам. В январе 2025 года электронный аукцион провели по 21 участку. В нем участвовали более 50 компаний.

Общая сумма подписного бонуса составила 20,069 млрд тенге, а объем заявленных инвестиций по итогам торгов – $40 млн.

Единая платформа недропользования minerals.e-qazyna.kz была запущена 1 января 2025 года. На ней доступны сведения о лицензиях и контрактах, свободных и занятых территориях, а также более 60 тысяч геологических отчетов.

Таким образом, новый прием заявок расширяет перечень территорий, доступных для геологоразведки. При этом получение лицензии дает право именно на разведку участка, а переход к промышленной добыче требует прохождения отдельных процедур.