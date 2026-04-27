В Казахстане завершена работа по формированию Атласа новых профессий во всех регионах страны. Следующим этапом станет внедрение предиктивной аналитики рынка труда и персонализированной подготовки кадров. Об этом на Правительственном часе заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы ведомства, работа по Атласу новых профессий началась задолго до текущих институциональных решений и сегодня охватывает всю страну.

«Региональные атласы охватывают 27 отраслей экономики и дают четкое понимание: новые профессии формируются вокруг искусственного интеллекта, цифровизации, устойчивого развития и автоматизации, в то время как роль рутинного труда снижается. Все Атласы размещены на сайте enbek.kz в открытом доступе», – сообщил министр.

Он отметил, что региональные и отраслевые атласы уже стали рабочим инструментом для обновления рынка труда и системы образования.

На их основе разработаны 20 профессиональных стандартов в пяти приоритетных отраслях – туризме, строительстве, горно-металлургическом комплексе, транспорте и логистике, а также сельском хозяйстве. Более 100 профессий из Атласов включены в новый Национальный классификатор занятий.

«Министерством промышленности и строительства в 2024 году разработаны профстандарты, включающие новые профессии “Аналитик-технолог” и “Мастер 3D-печати”. В текущем году утверждены профстандарты по профессиям “Digital-технолог” и “Инженер по надежности”», – отметил Саясат Нурбек.

Кроме того, проведена диагностика 234 тысяч школьников, созданы 19 центров компетенций на базе вузов. В целом на основе Атласов внедрено более 1750 новых образовательных программ.

«То есть мы получили систему, которая связывает прогноз, образование и рынок труда в единую логику», – подчеркнул министр.

Следующим шагом, по его словам, стал переход к предиктивной аналитике рынка труда.

«В 2025 году начали совместное исследование с компанией QS, внедряется платформа HolonIQ, которая позволяет не просто анализировать, а прогнозировать потребности экономики», – заявил он.

По итогам первого этапа Казахстан впервые получил полную картину занятости по международной таксономии, данные о дефицитных компетенциях и прогноз будущих профессий.

Как сообщил министр, ключевой спрос сегодня формируется вокруг четырех групп компетенций: данные, машинное обучение, цифровая инженерия и кибербезопасность. Одновременно развивается новый сегмент гибридных профессий, где отраслевые знания объединяются с искусственным интеллектом.

Также аналитика выделила восемь кластеров критически важных профессий, по которым в Казахстане готовится недостаточное число выпускников. Речь идет о передовом производстве, цифровых технологиях, чистой энергетике, финансовых услугах, науках о жизни, обороне, креативных индустриях и профессиональных услугах.

Третий этап проекта предусматривает запуск платформ для студентов и систем мониторинга для вузов. Пилотная работа начнется на базе четырех университетов.

«Наша задача –перейти от массовой подготовки к персонализированному обучению, основанному на данных. Это дает государству инструмент управления кадровой политикой в реальном времени», – резюмировал министр.

