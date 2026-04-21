Казахстан планирует поставлять вакцины в Монголию

Казахстан рассматривает возможность поставок отечественных вакцин для сельскохозяйственных животных в Монголию. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев входе переговоров с монгольской стороной, передает корреспондент BAQ.KZ.

«Наши страны располагают колоссальными природными ресурсами. Казахстан обладает богатым опытом в горнодобывающей отрасли, включая геологическую разведку и разработку недр. Мы готовы объединить наши усилия в развитии этой сферы. Модернизация АПК и поддержка животноводства являются для наших государств вопросами первостепенной важности. Сегодня принципиальное значение имеет обеспечение соответствия животноводческой продукции международным стандартам безопасности. В Казахстане налажено производство эффективной вакцины для защиты сельскохозяйственных животных от болезней. Мы заинтересованы в поставках отечественной вакцины в Монголию и рассматриваем возможность открытия в будущем совместных производственных мощностей. Казахстан готов поддержать планы Монголии по созданию системы дистанционного зондирования Земли, также мы могли бы готовить квалифицированных специалистов для этой отрасли. Наша страна уделяет особое внимание цифровому развитию. Это стратегическое направление, определяющее будущее Казахстана и его место в глобальной конкуренции. Сегодня г-н Хурэлсух посетит Международный центр Alem.AI и Центр управления «умным городом». В целом, наши страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере цифровизации», – сказал Президент.