Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, подчеркнув их решающую роль в развитии экономики и улучшении качества жизни граждан, передает BAQ.KZ. Он отметил, что транспорт — это не только артерии страны, но и один из ключевых драйверов модернизации.

Особое внимание Глава государства уделил машиностроению, обозначив его как одно из приоритетных направлений, требующих максимальной концентрации ресурсов и усилий.

"Необходимо сконцентрироваться на развитии местного производства с привлечением передовых мировых компаний. В Казахстане уже работают ведущие зарубежные корпорации. В начале года я посетил предприятие по производству электровозов в Астане, где выпускаются грузовые и пассажирские модели, а также комплектующие к ним. Особо хотел бы отметить, что на заводе трудятся отечественные специалисты. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким важным проектам", — подчеркнул Токаев.

Как подчеркнул Президент, важнейшей задачей отечественной транспортной политики является дальнейшее развитие авиасообщения.