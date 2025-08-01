Казахстан планирует расширять географию авиаперелетов
Казахстан готовится стать авиационным хабом региона.
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Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником, подчеркнув их решающую роль в развитии экономики и улучшении качества жизни граждан, передает BAQ.KZ. Он отметил, что транспорт — это не только артерии страны, но и один из ключевых драйверов модернизации.
Особое внимание Глава государства уделил машиностроению, обозначив его как одно из приоритетных направлений, требующих максимальной концентрации ресурсов и усилий.
"Необходимо сконцентрироваться на развитии местного производства с привлечением передовых мировых компаний. В Казахстане уже работают ведущие зарубежные корпорации. В начале года я посетил предприятие по производству электровозов в Астане, где выпускаются грузовые и пассажирские модели, а также комплектующие к ним. Особо хотел бы отметить, что на заводе трудятся отечественные специалисты. Государство продолжит оказывать всестороннюю поддержку таким важным проектам", — подчеркнул Токаев.
Как подчеркнул Президент, важнейшей задачей отечественной транспортной политики является дальнейшее развитие авиасообщения.
"Мы проводим комплексную работу по модернизации авиационной инфраструктуры по всей стране. К примеру, в прошлом году были запущены новые терминалы в Алматы, Шымкенте и Кызылорде, которые существенно увеличили пропускную способность аэропортов. Если раньше воздушная гавань Алматы могла обслуживать 2,5 миллиона пассажиров в год, то сегодня эта цифра выросла до 14 миллионов. По моему поручению строятся три новых аэропорта в Зайсане, Катон-Карагае и Кендерли, начато восстановление аэропорта в Аркалыке. Реализация таких проектов, помимо увеличения пассажиропотока, стимулирует развитие логистики, туризма, торговли и целого ряда сопутствующих отраслей. Мы предпринимаем системные усилия, чтобы постоянно расширять географию полетов. В настоящее время Казахстан имеет прямое авиасообщение c более 30 странами. Но этого, с учетом потенциала нашего государства, недостаточно, работа в данном направлении будет продолжена", – сообщил Касым-Жомарт Токаев.Ранее мы сообщали, что Президент обозначил стратегическую задачу – развитие воздушных грузоперевозок.
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