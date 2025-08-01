Во время награждения транспортников Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал об актуальной задаче – развитии воздушных грузоперевозок и становлении Казахстана как ведущего авиационного хаба региона, передает BAQ.KZ.

Глава государства отдельно остановился на проводимой системной работе по улучшению качества автомобильных дорог.

"В прошлом году введено в эксплуатацию 7 тысяч километров трасс. Модернизированы автомагистрали Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Караганда – Алматы, Актобе – Атырау – Астрахань. Проводится ремонт местных дорог. Столь масштабные работы будут проводиться впервые в истории страны. Кроме того, реализуются и другие крупные проекты. В прошлом году был открыт долгожданный мост через Бухтарминское водохранилище. Это самый длинный мост в Казахстане, соединяющий две области и семь районов, а также Китай и Россию. Введен в эксплуатацию первый в стране туннель на перевале Шакпак-Баба. Недаром говорят: "Жол – тіршілік көзі, жол бар жерде қайнаған өмір бар" ("Где дороги, там и жизнь"). Пользу от этих объектов ощущает прежде всего местное население. Качественная дорога способствует повышению уровня жизни граждан. В целом, благодаря упорному труду таких профессионалов, как вы, транспортно-транзитный сектор в Казахстане развивается весьма динамично. Сейчас в отрасли трудятся более 770 тысяч человек. Своей верной службой вы вносите большой вклад в развитие нашей страны. Выражаю искреннюю благодарность всем работникам транспортной отрасли. Все мы общими силами строим "Справедливый Казахстан", где царят Закон и Порядок. Это очень значимая работа для будущего нашего государства, которую нам предстоит выполнить. Безупречно исполняя свои обязанности, работники транспортной отрасли принимают активное участие в деле государственной важности. Убежден, что вы и впредь будете служить на благо Родины. Народная мудрость гласит: "Еңбек еткен елден ырыс кетпейді" ("Где труд, там и изобилие"). Трудолюбие и профессионализм – это естественные качества, присущие каждому цивилизованному обществу. Человек труда достоин самих высоких почестей", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.