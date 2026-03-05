Казахстанская делегация во главе с вице-министром промышленности и строительства Ираном Шарханом приняла участие в международной конференции горной отрасли PDAC-2026 в Торонто. На площадке форума был представлен потенциал страны в сфере геологоразведки, передает BAQ.KZ.

В рамках конференции прошёл специальный форум Kazakhstan Day, посвящённый возможностям геологоразведки в Казахстане. Его организовали Министерство промышленности и строительства РК, Казахстанская горнорудная палата и компания Aurora Minerals Group Limited при поддержке посольства Казахстана в Канаде.

В мероприятии приняли участие представители международных и канадских компаний, включая Zijin Mining Group, B2Gold, First Quantum Minerals, Hatch, Arras Minerals и Xcalibur Smart Mapping.

Планы по развитию геологоразведки

Выступая на форуме, вице-министр Иран Шархан сообщил, что правительство планирует значительно увеличить финансирование геологоразведочных работ.

По его словам, в ближайшие три года на эти цели планируется направить около 500 млн долларов. Это больше, чем государство инвестировало в геологоразведку за предыдущие десятилетия.

Как отметил Шархан, расширение геологоразведочных работ должно помочь открыть новые участки для разработки и привлечь дополнительные инвестиции в горно-металлургическую отрасль.

Переговоры с международными компаниями

Во время конференции представители Казахстана также провели ряд встреч с руководством канадских и международных горнорудных компаний.

Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере критических минералов, применение современных технологий разведки и добычи, а также проекты по переработке сырья.

По данным организаторов, участие Казахстана в PDAC-2026 показало интерес международных компаний к ресурсному потенциалу страны и возможностям совместных проектов в горно-металлургическом секторе.

Ранее мы сообщали, что министерство энергетики и компания Шелл Казахстан подписали контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Жанатурмыс" в Актюбинской области. По условиям контракта компания проведет сейсмические исследования, соберет геологические данные и оценит перспективы участка. Работы начнутся после получения необходимых разрешений.