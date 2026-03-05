Казахстан планирует увеличить расходы на геологоразведку
Казахстанская делегация приняла участие в одной из крупнейших мировых конференций горной отрасли. В ближайшие три года на геологоразведку в стране планируют направить около 500 млн долларов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Казахстанская делегация во главе с вице-министром промышленности и строительства Ираном Шарханом приняла участие в международной конференции горной отрасли PDAC-2026 в Торонто. На площадке форума был представлен потенциал страны в сфере геологоразведки, передает BAQ.KZ.
В рамках конференции прошёл специальный форум Kazakhstan Day, посвящённый возможностям геологоразведки в Казахстане. Его организовали Министерство промышленности и строительства РК, Казахстанская горнорудная палата и компания Aurora Minerals Group Limited при поддержке посольства Казахстана в Канаде.
В мероприятии приняли участие представители международных и канадских компаний, включая Zijin Mining Group, B2Gold, First Quantum Minerals, Hatch, Arras Minerals и Xcalibur Smart Mapping.
Планы по развитию геологоразведки
Выступая на форуме, вице-министр Иран Шархан сообщил, что правительство планирует значительно увеличить финансирование геологоразведочных работ.
По его словам, в ближайшие три года на эти цели планируется направить около 500 млн долларов. Это больше, чем государство инвестировало в геологоразведку за предыдущие десятилетия.
Как отметил Шархан, расширение геологоразведочных работ должно помочь открыть новые участки для разработки и привлечь дополнительные инвестиции в горно-металлургическую отрасль.
Переговоры с международными компаниями
Во время конференции представители Казахстана также провели ряд встреч с руководством канадских и международных горнорудных компаний.
Стороны обсудили возможности сотрудничества в сфере критических минералов, применение современных технологий разведки и добычи, а также проекты по переработке сырья.
По данным организаторов, участие Казахстана в PDAC-2026 показало интерес международных компаний к ресурсному потенциалу страны и возможностям совместных проектов в горно-металлургическом секторе.
Ранее мы сообщали, что министерство энергетики и компания Шелл Казахстан подписали контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Жанатурмыс" в Актюбинской области. По условиям контракта компания проведет сейсмические исследования, соберет геологические данные и оценит перспективы участка. Работы начнутся после получения необходимых разрешений.
Самое читаемое
- Возле Астаны построят крупный завод по производству растительного масла
- Более 14 тысяч шымкентских матерей получат выплаты к 8 марта
- «Они видели окровавленное тело отца» — адвокат рассказал новые детали убийства в Талгаре
- Редкие металлы Казахстана: где сосредоточены основные ресурсы тантала
- США объявили о начале операции еще в одной стране