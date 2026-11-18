Казахстан поднялся на восемь позиций в Global Innovation Index 2026, занял 73-е место среди 139 стран и стал лидером Центральной Азии. Чтобы закрепить успех, государство меняет подход к поддержке разработок и будет платить уже не за процесс исследований, а за конкретный результат.

В рейтинге показатели страны улучшились сразу по 46 индикаторам. По экспорту высокотехнологичной продукции Казахстан занял 27-е место, поднявшись на девять позиций. А по сложности производства и экспорта рывок составил 29 позиций, до 54-го места.

Уровень инновационной активности внутри страны достиг 11,9%. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы составляют 0,16% ВВП.

Новый подход закреплен в Концепции развития инноваций на 2026–2030 годы, которую утвердили в октябре. Государство будет финансировать не сам процесс, а технологический и экономический результат.

Главная цель в том, чтобы разработки решали реальные задачи бизнеса и давали измеримую пользу для экономики и людей. Поддерживать в первую очередь будут проекты на уровнях технологической готовности с 4 по 6. Так называют разработки, которые уже вышли за рамки идеи и прошли проверку в лаборатории, но еще не дошли до серийного производства.

Концепция уделяет внимание и специализации регионов, развитию венчурного рынка, передаче технологий, защите интеллектуальной собственности и подготовке специалистов в области искусственного интеллекта. Господдержка должна помогать разработкам дойти до производства, расширить выпуск и выйти на внутренний и внешний рынки.

Образование, наука и инновации закреплены в Конституции как приоритеты государственной политики. В апреле 2026 года создали Совет по развитию инноваций, который координирует главные инициативы в этом направлении.

Государство поддерживает разработки на всех этапах, от исследований до выхода готовой продукции на рынок. Для этого есть гранты на исследования и коммерциализацию, программно-целевое финансирование и средства недропользователей, которые централизованно направляют на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

Утверждены и научные приоритеты на 2026–2028 годы. Расширяется сотрудничество с Европой по программе Horizon Europe, в том числе через проект TIBERIUM.

Ранее BAQ.KZ подробно рассказывал, по каким показателям Казахстан вошел в мировой топ-10 рейтинга ВОИС.