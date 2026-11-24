В Казахстане к концу 2027 года планируют полностью отказаться от мобильной связи третьего поколения (3G). Её заменят более современные сети, а мобильный интернет станет доступен в 92% сёл страны. Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам министра, сегодня мобильным интернетом охвачено 84% сельских населённых пунктов страны. Операторы связи продолжают модернизировать базовые станции, переходя с 3G на 4G, а также расширяют покрытие сети пятого поколения.

«К концу 2027 года планируем полностью отказаться от 3G. К этому времени сеть 4G должна охватить 5 291 село, а 5G – 70 городов и 300 сёл. В результате мобильный интернет будет доступен в 92% сёл страны», – сообщил Мадиев.

Чтобы ускорить переход на современные стандарты связи, министр призвал акиматы своевременно выделять земельные участки под базовые станции и обеспечивать их подключение к электросетям.

Как расширяется доступ к интернету в Казахстане

Сегодня доступ к интернету имеют 97,5% казахстанцев. За последние семь лет этот показатель вырос на 7,2 процентного пункта. Однако в сельской местности вопрос доступности мобильного интернета по-прежнему остаётся актуальным.

Для решения этой проблемы в стране реализуется национальный проект «Доступный Интернет». Он предусматривает прокладку волоконно-оптических линий связи в сёлах и подключение отдалённых территорий к высокоскоростному интернету с помощью спутниковых технологий.

К строительству оптоволоконных сетей в сельской местности также привлекают частный бизнес в рамках государственно-частного партнёрства.

Более 90% госуслуг доступны онлайн

За последние пять лет количество государственных услуг в Казахстане выросло более чем вдвое. Если в 2021 году в государственном реестре насчитывалось 657 услуг, то в 2026 году их число достигло 1 333.

При этом 90,3% госуслуг сегодня можно получить в электронном формате.

Казахстан занимает 24-е место среди 193 государств в рейтинге развития электронного правительства ООН и входит в десятку стран по индексу онлайн-услуг.

Ранее в Послании народу Казахстана Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что современные технологии должны расширять возможности граждан независимо от места их проживания.