В 2025 году Казахстан получил официальное разрешение на экспорт мёда в страны ЕС. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.

"В реестре Европейских стран зарегистрировано 62 казахстанских предприятия. В текущем году Казахстан получил официальное разрешение на экспорт мёда в страны ЕС, ведутся работы по открытию экспорта продукции аквакультуры, конины и молока", - сказал министр.

Он также сообщил, что в реестре экспортеров в Китай 2649 казахстанских предприятий. В 2025 году с Китаем подписан протокол по мясу птицы.

Ранее в МСХ сообщили, что Казахстан вложит 29 млрд тенге в мясное животноводство для роста экспорта