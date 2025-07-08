Казахстан получил разрешение на экспорт меда в страны ЕС
В реестре Европейских стран 62 казахстанских предприятия.
Сегодня, 10:48
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Сегодня, 10:48Сегодня, 10:48
148Фото: pixabay
В 2025 году Казахстан получил официальное разрешение на экспорт мёда в страны ЕС. Об этом на заседании Правительства сообщил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, передает BAQ.KZ.
"В реестре Европейских стран зарегистрировано 62 казахстанских предприятия. В текущем году Казахстан получил официальное разрешение на экспорт мёда в страны ЕС, ведутся работы по открытию экспорта продукции аквакультуры, конины и молока", - сказал министр.
Он также сообщил, что в реестре экспортеров в Китай 2649 казахстанских предприятий. В 2025 году с Китаем подписан протокол по мясу птицы.
Ранее в МСХ сообщили, что Казахстан вложит 29 млрд тенге в мясное животноводство для роста экспорта
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