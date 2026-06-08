Казахстан предложил Южной Корее совместно развивать глубокую переработку критических минералов

Казахстан заинтересован в развитии совместных с Южной Кореей проектов по глубокой переработке критически важных минералов. Об этом заявила вице-министр торговли и интеграции РК Жанель Кушукова на заседании Межправительственной комиссии Казахстана и Республики Корея, передает корреспондент BAQ.KZ.

По ее словам, Южная Корея остается одним из ключевых экономических партнеров Казахстана в регионе и входит в число крупнейших инвесторов в отечественную промышленность.

"Мы считаем важным продолжать работу по расширению номенклатуры поставляемой продукции. Кроме того, Казахстан заинтересован в развитии совместных проектов по глубокой переработке критически важных минералов. Здесь мы видим значительный потенциал для сотрудничества", – отметила Кушукова.

Вице-министр подчеркнула, что Казахстан намерен увеличивать объемы экспорта на корейский рынок и готов совместно с партнерами устранять существующие барьеры для движения товаров.

По ее словам, важную роль в расширении торгово-экономических связей играет взаимодействие с корейскими институтами развития и агентством KOTRA. В настоящее время стороны ведут системную работу по созданию дополнительных возможностей для экспортеров двух стран.

Отдельно Кушукова отметила значение международной выставки EXPO-2026 в южнокорейском Пусане, где казахстанские компании смогут представить свою продукцию, провести переговоры с импортерами и торговыми сетями, а также заключить новые экспортные контракты.

Еще одним направлением сотрудничества остается цифровизация торговых процессов. Для продвижения отечественной продукции на внешние рынки Казахстан использует национальную торговую платформу, которая помогает экспортерам выходить на зарубежные рынки и находить новых партнеров.

Ранее сообщалось, что Казахстан заинтересован в развитии сотрудничества с Южной Кореей в сфере малых модульных реакторов и современных ядерных технологий. Об этом заявил заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Василий Лавренов на заседании Межправительственной комиссии Казахстана и Республики Корея. Он также сообщил, что технологические решения и международный опыт корейской компании KHNP получили высокую оценку по итогам многофакторного анализа, который охватывал технологические, финансовые и инфраструктурные параметры.