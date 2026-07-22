Казахстан предупредил управляющего директора North Caspian Operating Company (NCOC) Джанкарло Руиу о возможной административной и уголовной ответственности за отказ исполнить решение суда о выплате экологического штрафа почти на 5 млрд долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.

По информации агентства, Министерство юстиции направило главе консорциума официальное предупреждение об ответственности за неисполнение судебного решения.

Штраф в размере 2,3 трлн тенге (около 4,92 млрд долларов) был назначен еще в 2023 году за превышение лимитов хранения серы на месторождении Кашаган. NCOC не согласился с этим решением и оспаривает его в международном арбитраже, заявляя, что взыскание не может быть исполнено до завершения разбирательства.

Позиция Казахстана

В свою очередь, Казахстан придерживается противоположной позиции. На прошлой неделе Минюст предложил консорциуму добровольно погасить задолженность. В противном случае власти намерены начать принудительное взыскание, а также начислить дополнительный штраф в размере 10% от суммы – это около 230 млрд тенге.

Кашаган является одним из крупнейших нефтяных проектов страны и обеспечивает добычу 430–450 тысяч баррелей нефти в сутки.

Позиция КазМунайГаза

В консорциум NCOC входят Shell, Eni, TotalEnergies, ExxonMobil, CNPC, Inpex и «КазМунайГаз».

Bloomberg сообщал, что Национальная компания «КазМунайГаз» намерена выплатить свою долю спорного экологического штрафа в размере 5 млрд долларов, наложенного в связи с разработкой месторождения Кашаган.

По информации источников агентства, знакомых с ситуацией, государственная нефтегазовая компания приняла решение, которое отличается от позиции иностранных партнеров по проекту.

Компании Shell и Exxon Mobil, входящие в консорциум, заявляют, что не нарушали экологическое законодательство, и продолжают оспаривать наложенный штраф в международных арбитражных инстанциях.

По данным Bloomberg, решение «КазМунайГаза» может свидетельствовать о расхождении подходов участников проекта к урегулированию спора.

Минюст Казахстана, NCOC и Джанкарло Руиу на официальный запрос Reuters не ответили.