Казахстан пригрозил оператору Кашагана уголовной ответственностью
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Казахстан предупредил управляющего директора North Caspian Operating Company (NCOC) Джанкарло Руиу о возможной административной и уголовной ответственности за отказ исполнить решение суда о выплате экологического штрафа почти на 5 млрд долларов, передает BAQ.KZ со ссылкой на Reuters.
По информации агентства, Министерство юстиции направило главе консорциума официальное предупреждение об ответственности за неисполнение судебного решения.
Штраф в размере 2,3 трлн тенге (около 4,92 млрд долларов) был назначен еще в 2023 году за превышение лимитов хранения серы на месторождении Кашаган. NCOC не согласился с этим решением и оспаривает его в международном арбитраже, заявляя, что взыскание не может быть исполнено до завершения разбирательства.
Позиция Казахстана
В свою очередь, Казахстан придерживается противоположной позиции. На прошлой неделе Минюст предложил консорциуму добровольно погасить задолженность. В противном случае власти намерены начать принудительное взыскание, а также начислить дополнительный штраф в размере 10% от суммы – это около 230 млрд тенге.
Кашаган является одним из крупнейших нефтяных проектов страны и обеспечивает добычу 430–450 тысяч баррелей нефти в сутки.
Позиция КазМунайГаза
В консорциум NCOC входят Shell, Eni, TotalEnergies, ExxonMobil, CNPC, Inpex и «КазМунайГаз».
Bloomberg сообщал, что Национальная компания «КазМунайГаз» намерена выплатить свою долю спорного экологического штрафа в размере 5 млрд долларов, наложенного в связи с разработкой месторождения Кашаган.
По информации источников агентства, знакомых с ситуацией, государственная нефтегазовая компания приняла решение, которое отличается от позиции иностранных партнеров по проекту.
Компании Shell и Exxon Mobil, входящие в консорциум, заявляют, что не нарушали экологическое законодательство, и продолжают оспаривать наложенный штраф в международных арбитражных инстанциях.
По данным Bloomberg, решение «КазМунайГаза» может свидетельствовать о расхождении подходов участников проекта к урегулированию спора.
Минюст Казахстана, NCOC и Джанкарло Руиу на официальный запрос Reuters не ответили.
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