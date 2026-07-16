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Казахстан намерен взыскать экологический штраф с NCOC несмотря на арбитраж ЮНСИТРАЛ

16 Июля 2026, 14:27
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kmg.kz 16 Июля 2026, 14:27
16 Июля 2026, 14:27
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Фото: kmg.kz

Республика Казахстан продолжит процедуру взыскания экологического штрафа с компании North Caspian Operating Company (NCOC), несмотря на обеспечительную меру, принятую арбитражным трибуналом ЮНСИТРАЛ. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции, передает BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан последовательно исполняет международные обязательства, включая защиту иностранных инвестиций, однако применение экологического законодательства относится к суверенным полномочиям государства.

В Минюсте сообщили, что штраф был наложен за нарушение экологического законодательства, связанное с превышением допустимых объемов хранения серы.

Как отметили в ведомстве, законность санкций подтверждена судебными инстанциями Казахстана.

«19 июня 2026 года Атырауский областной суд поддержал решение суда первой инстанции, которым был оставлен в силе экологический штраф, наложенный Департаментом экологии по Атырауской области», – говорится в сообщении.

Решение уже вступило в законную силу. Добровольно исполнить его компания должна до 20 июля. После этого, если штраф не будет уплачен, могут быть применены меры принудительного взыскания, включая исполнительский сбор в размере 10% от суммы взыскания.

Арбитраж не отменяет исполнение решения суда

В Министерстве юстиции считают необоснованной позицию NCOC о том, что обеспечительная мера арбитражного трибунала препятствует взысканию штрафа.

По данным ведомства, разбирательство по правилам ЮНСИТРАЛ является коммерческим, а не инвестиционным арбитражем, поэтому его полномочия не распространяются на осуществление государством публично-властных функций, включая применение экологического законодательства.

Кроме того, в Минюсте напомнили, что обеспечительные меры иностранного коммерческого арбитража не имеют автоматической юридической силы на территории Казахстана.

Для их признания необходимо решение казахстанского суда в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны.

Защита окружающей среды – суверенное право государства

В ведомстве подчеркнули, что исполнение судебного решения связано с реализацией государством своих полномочий по защите окружающей среды и соблюдению экологического законодательства.

«Применение и исполнение санкций за экологические правонарушения относится к сфере публичного права и не может быть ограничено решениями коммерческого арбитража», – говорится в заявлении.

В Минюсте также отметили, что государственные органы будут действовать в строгом соответствии с законодательством об исполнительном производстве и не вправе приостанавливать исполнение вступивших в силу судебных актов без предусмотренных законом оснований.

Отдельно Министерство юстиции выразило обеспокоенность публикацией NCOC, в которой были раскрыты сведения о продолжающемся арбитражном разбирательстве.

По мнению ведомства, публичное распространение информации об обеспечительном приказе трибунала не соответствует конфиденциальному характеру международного коммерческого арбитража.

О чем речь

Экологический спор между Казахстаном и оператором месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) продолжается уже несколько лет. Поводом стали претензии государственных органов к компании в связи с нарушениями экологического законодательства, включая превышение допустимых объемов хранения серы и сверхнормативное сжигание газа.

Компания оспаривает часть решений государственных органов, в том числе в международном коммерческом арбитраже по правилам ЮНСИТРАЛ (UNCITRAL). Ранее NCOC заявила, что арбитражный трибунал принял обеспечительную меру, которая, по мнению компании, препятствует взысканию экологического штрафа до завершения разбирательства. В Министерстве юстиции Казахстана с такой трактовкой не согласны и считают, что коммерческий арбитраж не ограничивает право государства применять и исполнять экологическое законодательство.

Как развивалось дело

Экологические претензии к оператору Кашагана возникли после проверок Министерства энергетики и Министерства экологии. По данным государственных органов, на месторождении были выявлены факты сверхнормативного сжигания сырого сернистого газа, а также нарушения требований по хранению серы.

В разные периоды компания привлекалась к административной ответственности, а отдельные решения государственных органов и судебные акты неоднократно оспаривались как NCOC, так и уполномоченными органами. Так, в 2024 году суды подтвердили факт сверхнормативного сжигания газа, а в 2025 году судебные разбирательства продолжились уже по вопросам законности экологических предписаний и административных штрафов.

По данным Министерства экологии, после устранения процессуальных замечаний государственные органы продолжили административные процедуры. В августе 2025 года компании был назначен административный штраф в размере 2,3 трлн тенге за сверхнормативное размещение серы, который в настоящее время продолжает оспариваться в установленном законом порядке. Одновременно NCOC обратилась в суд с требованием отменить результаты экологической проверки и предписание об устранении нарушений. В декабре 2025 года суд первой инстанции отказал компании в удовлетворении иска, однако это решение на тот момент еще не вступило в законную силу.

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