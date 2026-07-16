Казахстан намерен взыскать экологический штраф с NCOC несмотря на арбитраж ЮНСИТРАЛ
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Республика Казахстан продолжит процедуру взыскания экологического штрафа с компании North Caspian Operating Company (NCOC), несмотря на обеспечительную меру, принятую арбитражным трибуналом ЮНСИТРАЛ. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции, передает BAQ.KZ.
В ведомстве подчеркнули, что Казахстан последовательно исполняет международные обязательства, включая защиту иностранных инвестиций, однако применение экологического законодательства относится к суверенным полномочиям государства.
В Минюсте сообщили, что штраф был наложен за нарушение экологического законодательства, связанное с превышением допустимых объемов хранения серы.
Как отметили в ведомстве, законность санкций подтверждена судебными инстанциями Казахстана.
«19 июня 2026 года Атырауский областной суд поддержал решение суда первой инстанции, которым был оставлен в силе экологический штраф, наложенный Департаментом экологии по Атырауской области», – говорится в сообщении.
Решение уже вступило в законную силу. Добровольно исполнить его компания должна до 20 июля. После этого, если штраф не будет уплачен, могут быть применены меры принудительного взыскания, включая исполнительский сбор в размере 10% от суммы взыскания.
Арбитраж не отменяет исполнение решения суда
В Министерстве юстиции считают необоснованной позицию NCOC о том, что обеспечительная мера арбитражного трибунала препятствует взысканию штрафа.
По данным ведомства, разбирательство по правилам ЮНСИТРАЛ является коммерческим, а не инвестиционным арбитражем, поэтому его полномочия не распространяются на осуществление государством публично-властных функций, включая применение экологического законодательства.
Кроме того, в Минюсте напомнили, что обеспечительные меры иностранного коммерческого арбитража не имеют автоматической юридической силы на территории Казахстана.
Для их признания необходимо решение казахстанского суда в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны.
Защита окружающей среды – суверенное право государства
В ведомстве подчеркнули, что исполнение судебного решения связано с реализацией государством своих полномочий по защите окружающей среды и соблюдению экологического законодательства.
«Применение и исполнение санкций за экологические правонарушения относится к сфере публичного права и не может быть ограничено решениями коммерческого арбитража», – говорится в заявлении.
В Минюсте также отметили, что государственные органы будут действовать в строгом соответствии с законодательством об исполнительном производстве и не вправе приостанавливать исполнение вступивших в силу судебных актов без предусмотренных законом оснований.
Отдельно Министерство юстиции выразило обеспокоенность публикацией NCOC, в которой были раскрыты сведения о продолжающемся арбитражном разбирательстве.
По мнению ведомства, публичное распространение информации об обеспечительном приказе трибунала не соответствует конфиденциальному характеру международного коммерческого арбитража.
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