Республика Казахстан продолжит процедуру взыскания экологического штрафа с компании North Caspian Operating Company (NCOC), несмотря на обеспечительную меру, принятую арбитражным трибуналом ЮНСИТРАЛ. Об этом говорится в заявлении Министерства юстиции, передает BAQ.KZ.

В ведомстве подчеркнули, что Казахстан последовательно исполняет международные обязательства, включая защиту иностранных инвестиций, однако применение экологического законодательства относится к суверенным полномочиям государства.

В Минюсте сообщили, что штраф был наложен за нарушение экологического законодательства, связанное с превышением допустимых объемов хранения серы.

Как отметили в ведомстве, законность санкций подтверждена судебными инстанциями Казахстана.

«19 июня 2026 года Атырауский областной суд поддержал решение суда первой инстанции, которым был оставлен в силе экологический штраф, наложенный Департаментом экологии по Атырауской области», – говорится в сообщении.

Решение уже вступило в законную силу. Добровольно исполнить его компания должна до 20 июля. После этого, если штраф не будет уплачен, могут быть применены меры принудительного взыскания, включая исполнительский сбор в размере 10% от суммы взыскания.

Арбитраж не отменяет исполнение решения суда

В Министерстве юстиции считают необоснованной позицию NCOC о том, что обеспечительная мера арбитражного трибунала препятствует взысканию штрафа.

По данным ведомства, разбирательство по правилам ЮНСИТРАЛ является коммерческим, а не инвестиционным арбитражем, поэтому его полномочия не распространяются на осуществление государством публично-властных функций, включая применение экологического законодательства.

Кроме того, в Минюсте напомнили, что обеспечительные меры иностранного коммерческого арбитража не имеют автоматической юридической силы на территории Казахстана.

Для их признания необходимо решение казахстанского суда в соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами страны.

Защита окружающей среды – суверенное право государства

В ведомстве подчеркнули, что исполнение судебного решения связано с реализацией государством своих полномочий по защите окружающей среды и соблюдению экологического законодательства.

«Применение и исполнение санкций за экологические правонарушения относится к сфере публичного права и не может быть ограничено решениями коммерческого арбитража», – говорится в заявлении.

В Минюсте также отметили, что государственные органы будут действовать в строгом соответствии с законодательством об исполнительном производстве и не вправе приостанавливать исполнение вступивших в силу судебных актов без предусмотренных законом оснований.

Отдельно Министерство юстиции выразило обеспокоенность публикацией NCOC, в которой были раскрыты сведения о продолжающемся арбитражном разбирательстве.

По мнению ведомства, публичное распространение информации об обеспечительном приказе трибунала не соответствует конфиденциальному характеру международного коммерческого арбитража.