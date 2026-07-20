СМИ: КазМунайГаз намерен выплатить свою долю экологического штрафа по Кашагану
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Национальная компания «КазМунайГаз» намерена выплатить свою долю спорного экологического штрафа в размере 5 млрд долларов, наложенного в связи с разработкой месторождения Кашаган, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.
По информации источников агентства, знакомых с ситуацией, государственная нефтегазовая компания приняла решение, которое отличается от позиции иностранных партнеров по проекту.
Компании Shell и Exxon Mobil, входящие в консорциум, заявляют, что не нарушали экологическое законодательство, и продолжают оспаривать наложенный штраф в международных арбитражных инстанциях.
По данным Bloomberg, решение «КазМунайГаза» может свидетельствовать о расхождении подходов участников проекта к урегулированию спора.
Кашаган – одно из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана и мира. Проект разрабатывает международный консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), в который входят КазМунайГаз, Shell, Exxon Mobil, Eni, TotalEnergies, CNPC и Inpex.
О чем речь
Самое читаемое
- 500 тысяч за освобождение от армии: суд встал на сторону призывника
- На одной из трасс Казахстана от жары вздулся асфальт
- Жительница Алматы пыталась навредить себе и детям после семейного конфликта
- В Актау стартовали съемки нового фильма с Джеки Чаном
- Пенсионерка лишилась обеих ног после наезда катера на Алаколе