Национальная компания «КазМунайГаз» намерена выплатить свою долю спорного экологического штрафа в размере 5 млрд долларов, наложенного в связи с разработкой месторождения Кашаган, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, знакомых с ситуацией, государственная нефтегазовая компания приняла решение, которое отличается от позиции иностранных партнеров по проекту.

Компании Shell и Exxon Mobil, входящие в консорциум, заявляют, что не нарушали экологическое законодательство, и продолжают оспаривать наложенный штраф в международных арбитражных инстанциях.

По данным Bloomberg, решение «КазМунайГаза» может свидетельствовать о расхождении подходов участников проекта к урегулированию спора.

Кашаган – одно из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана и мира. Проект разрабатывает международный консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), в который входят КазМунайГаз, Shell, Exxon Mobil, Eni, TotalEnergies, CNPC и Inpex.

О чем речь