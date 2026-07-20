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СМИ: КазМунайГаз намерен выплатить свою долю экологического штрафа по Кашагану

20 Июля 2026, 17:56
АВТОР
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kmg.kz 20 Июля 2026, 17:56
20 Июля 2026, 17:56
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Фото: kmg.kz

Национальная компания «КазМунайГаз» намерена выплатить свою долю спорного экологического штрафа в размере 5 млрд долларов, наложенного в связи с разработкой месторождения Кашаган, передает BAQ.KZ со ссылкой на Bloomberg.

По информации источников агентства, знакомых с ситуацией, государственная нефтегазовая компания приняла решение, которое отличается от позиции иностранных партнеров по проекту.

Компании Shell и Exxon Mobil, входящие в консорциум, заявляют, что не нарушали экологическое законодательство, и продолжают оспаривать наложенный штраф в международных арбитражных инстанциях.

По данным Bloomberg, решение «КазМунайГаза» может свидетельствовать о расхождении подходов участников проекта к урегулированию спора.

Кашаган – одно из крупнейших нефтяных месторождений Казахстана и мира. Проект разрабатывает международный консорциум North Caspian Operating Company (NCOC), в который входят КазМунайГаз, Shell, Exxon Mobil, Eni, TotalEnergies, CNPC и Inpex.

О чем речь

Экологический спор между Казахстаном и оператором месторождения Кашаган North Caspian Operating Company (NCOC) продолжается уже несколько лет. Претензии государственных органов связаны с нарушениями экологического законодательства, в том числе с превышением допустимых объемов хранения серы и сверхнормативным сжиганием газа.

В разные периоды компания привлекалась к административной ответственности, а отдельные решения государственных органов и судебные акты неоднократно оспаривались как NCOC, так и уполномоченными органами. Так, в 2024 году суды подтвердили факт сверхнормативного сжигания газа, а в 2025 году судебные разбирательства продолжились уже по вопросам законности экологических предписаний и административных штрафов.

По данным Министерства экологии, после устранения процессуальных замечаний государственные органы продолжили административные процедуры. В августе 2025 года компании был назначен административный штраф в размере 2,3 трлн тенге за сверхнормативное размещение серы, который в настоящее время продолжает оспариваться в установленном законом порядке. Одновременно NCOC обратилась в суд с требованием отменить результаты экологической проверки и предписание об устранении нарушений.

Что говорили в Минюсте

В Министерстве юстиции ранее заявили, что Казахстан продолжит процедуру взыскания экологического штрафа, несмотря на обеспечительную меру, принятую арбитражным трибуналом ЮНСИТРАЛ. В ведомстве подчеркнули, что применение экологического законодательства относится к суверенным полномочиям государства, а законность штрафа подтверждена казахстанскими судами. В частности, 19 июня 2026 года Атырауский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, подтвердив правомерность экологического штрафа, наложенного Департаментом экологии по Атырауской области.

В Минюсте также отметили, что разбирательство по правилам ЮНСИТРАЛ носит коммерческий характер и не ограничивает право Казахстана применять меры государственного экологического контроля. По позиции ведомства, обеспечительные меры иностранного коммерческого арбитража не имеют автоматической юридической силы на территории страны и подлежат признанию казахстанским судом в установленном законом порядке.

В свою очередь NCOC продолжает оспаривать решения государственных органов, а иностранные участники консорциума, включая Shell и Exxon Mobil, не признают нарушения экологических требований и добиваются отмены штрафных санкций в международном арбитраже.

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