Проект реализуется в рамках договоренностей, достигнутых по итогам Меморандума о сотрудничестве, подписанного 6 ноября 2025 года в ходе визита Главы государства в Соединенные Штаты Америки. Основной договор заключен между OpenAI, Inc., Freedom Holding Corp. и региональным партнером Bilim Group. Проект реализуется на частные средства, без привлечения государственного бюджета или внешних грантов, что подчеркивает уверенную поддержку со стороны делового сообщества.

– Присоединение Казахстана к первой международной когорте Edu for Countries происходит в Год искусственного интеллекта и цифровизации и отражает наш системный подход к внедрению искусственного интеллекта в ключевые сферы. Мы рассматриваем ChatGPT Edu как практический инструмент поддержки педагогов и развития исследовательской среды. Программа реализуется с учётом национальных образовательных стандартов, требований безопасности и принципа равного доступа, – отметил заместитель премьер-министра-министр ИИ и цифрового развития РК Жаслан Мадиев.

В рамках внедрения ChatGPT Edu в Казахстане предусмотрено бесплатное предоставление 165 000 лицензий образовательным организациям страны, в том числе:

100 000 лицензий – для педагогов дошкольного, среднего, технического и профессионального образования;

62 800 лицензий – для преподавателей и административных сотрудников высшего и послевузовского образования;

2 200 лицензий – для участников экосистемы Astana Hub.

– Мы рассматриваем партнерство с OpenAI как уникальный проект, который заложит модель образования будущего, в ChatGPT Edu как комплексное решение для университетов, которое усиливает возможности преподавателя и исследователя, а не подменяет их. Искусственный интеллект – это не замена человеку, а инструмент, который усиливает мышление при наличии критического понимания и культуры его использования. В образовательном процессе и науке ИИ позволяет ускорить подготовку учебных материалов, повысить качество обратной связи со студентами и открыть новые возможности для исследовательской работы. Это важный элемент формирования в Казахстане конкурентоспособной, AI-грамотной академической среды. Казахстан делает ставку не на автоматизацию образования, а на расширение человеческого потенциала. Мы не готовим пользователей искусственного интеллекта – мы готовим его создателей", - подчеркнул министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек.

ChatGPT Edu предоставляет педагогам инструменты для подготовки учебных материалов, заданий и тестов, адаптации контента под уровень обучающихся, а также для создания материалов на казахском, русском и английском языках. При проверке работ система может использоваться для формирования критериев и подготовки обратной связи, при этом все решения, связанные с оцениванием, остаются в компетенции преподавателя.

– Внедрение искусственного интеллекта в систему образования мы рассматриваем как стратегический шаг по усилению роли педагогов. Искусственный интеллект становится его помощником, беря на себя часть несвойственных педагогам задач. Такие инструменты, как ChatGPT Edu, становятся интеллектуальными помощниками педагогов, расширяя их возможности и усиливая индивидуальный подход к каждому обучающемуся. Искусственный интеллект - это не источник готовых ответов, а ресурс для развития мышления, ответственности и цифровой культуры. Он помогает оперативно создавать дифференцированные учебные материалы для учащихся с разным уровнем подготовки, повышать эффективность обратной связи и формировать у обучающихся навыки работы с современными технологиями. Для Казахстана особенно важно воспитывать не пассивных потребителей ИИ, а поколение, способное осознанно, критически и созидательно взаимодействовать с ним. Наша цель - развитие человеческого потенциала и формирование образовательной среды, готовой к вызовам будущего, – отметила Министр просвещения Республики Казахстан Ж. Сулейменова.

С января 2026 года совместно со специалистами OpenAI будет организовано регулярное обучение пользователей по практическому применению ChatGPT Edu в образовательной, административной и исследовательской деятельности. Это позволит обеспечить единые подходы к использованию ИИ и повысить цифровую и AI-грамотность педагогов.

Для образовательных организаций предусмотрено выделенное защищенное рабочее пространство, обеспечивающее совместную работу и соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных.

– Astana Hub уделяет особое внимание развитию человеческого капитала и формированию устойчивой технологической экосистемы. Для основателей стартапов в рамках инновационного кластера действуют инкубационные и акселерационные программы, направленные на рост команд и развитие продуктов на разных стадиях, а образовательные инициативы ориентированы на подготовку высококвалифицированных специалистов. Присоединение к инициативе Edu for Countries и доступ к инструментам ChatGPT Edu расширяют образовательные возможности студентов peer-to-peer школы Tomorrow School и программы Tech Orda, помогая им развивать AI-компетенции и применять технологии искусственного интеллекта на практике, – подчеркнула управляющий директор Astana Hub Валерия Тё.

Международный опыт внедрения ChatGPT Edu в ведущих образовательных учреждениях показывает рост вовлеченности обучающихся, повышение качества учебных материалов и оптимизацию времени преподавателей. Эти результаты будут использованы при поэтапном внедрении технологии в образовательную систему Казахстана.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в стране будет запущена Национальная образовательная платформа с ИИ для педагогов.