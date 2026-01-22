По поручению Президента в Казахстане успешно открыты и функционируют 33 филиала ведущих зарубежных университетов. Только в 2025 году начали работу девять новых кампусов, включая филиалы Cardiff, Coventry, Woosong и Anhalt. Об этом стало известно во время брифинга на площадке СЦК, сообщает корреспондент BAQ.KZ.



Открытие иностранных вузов позволяет удерживать талантливую молодежь в стране и формировать конкурентный человеческий капитал, предоставляя доступ к глобальным образовательным стандартам без выезда за рубеж. Одновременно инициатива способствует развитию академического туризма и привлечению инвестиций в сферу образования.



В настоящее время в Казахстане обучаются более 35 тысяч иностранных студентов. К 2029 году планируется увеличить их число до 100 тысяч человек. Для этого реализуется информационная кампания Study in Kazakhstan, предусматривающая проведение международных образовательных выставок и форумов.



В 2025 году выставки Study in Kazakhstan прошли в Великобритании, Азербайджане, Пакистане и КНР. В 2026 году запланированы мероприятия во Вьетнаме, Индии, Индонезии, ОАЭ, Катаре, Турции, Китае, Монголии, Марокко и ряде других стран. С учетом растущего интереса иностранных абитуриентов с февраля запускается цифровая платформа Study in Kazakhstan.



Параллельно развивается экспорт казахстанского образования. За последние три года открыты пять филиалов отечественных вузов за рубежом, в том числе филиал КазНУ имени аль-Фараби в Омске, филиал ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва на базе Ошского государственного университета, а также совместные факультеты и программы в Узбекистане, Таджикистане и Кыргызстане. В 2025 году достигнуты договоренности об открытии второй и третьей мастерских Лу Бань на базе ЕНУ и Академии логистики и транспорта в Алматы.



Казахстанские университеты укрепляют позиции и в международных рейтингах. В QS World University Rankings 2026 представлены 20 вузов страны. Наиболее высокие позиции заняли КазНУ имени аль-Фараби — 166 место, ЕНУ имени Л.Н. Гумилёва — 317 место и Satbayev University — 331 место.



В рейтинге Times Higher Education 2026 Казахстан представлен пятью университетами. Назарбаев Университет впервые вошёл в топ-500, заняв позицию 401–500 и улучшив прошлогодний результат. Впервые в рейтинг также включён Казахский национальный аграрно-исследовательский университет.



Таким образом, в стране запущена системная трансформация, направленная на формирование Казахстана как полноценного образовательного хаба и центра притяжения для студентов из Центральной Азии и других регионов мира.

