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Казахстан рассчитывает привлечь около $6 млрд от АБИИ за пять лет

23 Сентября 2026, 11:03
АВТОР
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BAQ.KZ 23 Сентября 2026, 11:03
23 Сентября 2026, 11:03
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Фото: BAQ.KZ

Казахстан рассчитывает привлечь около 6 млрд долларов от Азиатского банка инфраструктурных инвестиций после ратификации рамочного соглашения о партнерстве. Об этом на заседании Курултая сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

По его словам, речь идет о финансировании на первые пять лет. Средства планируют направлять на проекты в сфере транспорта, энергетики, здравоохранения и зеленых финансов.

«В первые 5 лет после ратификации рамочное соглашение позволит привлечь дополнительные "длинные деньги" на льготных условиях в экономику страны на сумму около 6 млрд долларов в такие отрасли, как транспорт, энергетика, здравоохранение, зеленые финансы», – сказал Жумангарин.

По его словам, соглашение также позволит расширить возможности финансирования проектов и снизить нагрузку на республиканский бюджет.

В ближайшее время планируется начать работу по финансированию проектов на направлениях Жезказган – Караганда, Актобе – Карабутак Улгайсын, Атырау – Доссор и Мойынты – Кызылжар.

Казахстан сотрудничает с АБИИ с момента основания банка в 2016 году. Как сообщил Жумангарин, за это время при участии банка реализовано семь проектов на общую сумму 1,8 млрд долларов в сферах энергетики, здравоохранения, экономической и фискальной устойчивости.

Министр также подчеркнул, что ратификация рамочного соглашения не потребует дополнительных расходов из республиканского бюджета.

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