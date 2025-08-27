Запуск прямого рейса в Иорданию рассматривает Казахстан. Однако это будет возможно если сформируется соответствующая загрузка и пассажиропоток, сообщил председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, передает BAQ.KZ.

"Прямой рейс будет возможен в случае, если сформируется соответствующая загрузка и пассажиропоток. Компания рассмотрит этот вопрос, и, если это окажется коммерчески выгодным и целесообразным, запуск прямого рейса планируется в первой половине следующего года. Что касается направления, мы отмечаем, что Иорданское Королевство обладает значительным туристическим потенциалом, который, к сожалению, пока не в полной мере представлен на казахстанском рынке. Там находятся такие известные объекты, как древний город Петра и курорты Мёртвого моря. Если данные направления будут востребованы у казахстанских туристов и обеспечат необходимый пассажиропоток, "Эйр Астана" примет положительное решение по открытию прямого рейса из Казахстана", - сказал Жакупов.