Казахстан рассматривает запуск прямого рейса в Иорданию
Запуск прямого рейса в Иорданию рассматривает Казахстан. Однако это будет возможно если сформируется соответствующая загрузка и пассажиропоток, сообщил председатель правления АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов, передает BAQ.KZ.
"Прямой рейс будет возможен в случае, если сформируется соответствующая загрузка и пассажиропоток. Компания рассмотрит этот вопрос, и, если это окажется коммерчески выгодным и целесообразным, запуск прямого рейса планируется в первой половине следующего года. Что касается направления, мы отмечаем, что Иорданское Королевство обладает значительным туристическим потенциалом, который, к сожалению, пока не в полной мере представлен на казахстанском рынке. Там находятся такие известные объекты, как древний город Петра и курорты Мёртвого моря. Если данные направления будут востребованы у казахстанских туристов и обеспечат необходимый пассажиропоток, "Эйр Астана" примет положительное решение по открытию прямого рейса из Казахстана", - сказал Жакупов.
Ранее сообщалось, что Казахстан займётся разработкой уранового месторождения в Иордании.
