Группа компаний "Самрук-Казына" работает по направлению совместной разработки урановых месторождений на территории Иордании. Об этом в кулуарах Акорды сообщил председатель правления фонда Нурлан Жакупов, передает BAQ.KZ.

"Сегодня в ходе визита короля Иордании Абдаллы II будет подписано соглашение между нашей национальной компанией "Казатомпром" и Национальной урановой компанией Иордании "JUMCO". Это соглашение о сотрудничестве является юридически обязывающим документом, в соответствии с которым до конца 2026 года планируется создание совместного предприятия для разработки урановых месторождений на территории Иордании", - сообщил Жакупов.

Ранее Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану

Сообщалось, что Король Иордании и Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.