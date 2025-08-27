Казахстан займётся разработкой уранового месторождения в Иордании
Ожидается подписание документов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Группа компаний "Самрук-Казына" работает по направлению совместной разработки урановых месторождений на территории Иордании. Об этом в кулуарах Акорды сообщил председатель правления фонда Нурлан Жакупов, передает BAQ.KZ.
"Сегодня в ходе визита короля Иордании Абдаллы II будет подписано соглашение между нашей национальной компанией "Казатомпром" и Национальной урановой компанией Иордании "JUMCO". Это соглашение о сотрудничестве является юридически обязывающим документом, в соответствии с которым до конца 2026 года планируется создание совместного предприятия для разработки урановых месторождений на территории Иордании", - сообщил Жакупов.
Ранее Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану
Сообщалось, что Король Иордании и Касым-Жомарт Токаев проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.
Самое читаемое
- В полиции назвали причину самоподжога в аэропорту Алматы
- В Алматы построят новый футбольный стадион на 35 тысяч мест
- Казахстанские юниоры завоевали бронзу в пожарной эстафете на чемпионате мира
- Юный казахстанский футболист приглашён в академию "Атлетико Мадрид"
- "Кайрат" победил "Селтик" и впервые вышел в основной этап Лиги чемпионов