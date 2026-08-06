Юношеская сборная Казахстана по водному поло одержала уверенную победу на чемпионате мира, который проходит в Загребе (Хорватия), передает Olympic.kz.

В матче третьего тура казахстанские ватерполисты не оставили шансов сборной Уругвая, выиграв со счетом 22:5.

Лучшим игроком встречи был признан Максим Сасин, который внес весомый вклад в крупную победу команды.

Для сборной Казахстана это уже вторая победа на турнире. Ранее команда обыграла Сингапур, а стартовала на мировом первенстве с поражения от Египта.

Следующий матч казахстанцы проведут сегодня, 6 августа, против сборной Турции. Победа позволит команде укрепить свои позиции на чемпионате мира.