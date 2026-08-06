Казахстан разгромил Уругвай со счетом 22:5 на чемпионате мира по водному поло
6 Августа 2026, 11:01
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6 Августа 2026, 11:016 Августа 2026, 11:01
105Фото: olympic.kz
Юношеская сборная Казахстана по водному поло одержала уверенную победу на чемпионате мира, который проходит в Загребе (Хорватия), передает Olympic.kz.
В матче третьего тура казахстанские ватерполисты не оставили шансов сборной Уругвая, выиграв со счетом 22:5.
Лучшим игроком встречи был признан Максим Сасин, который внес весомый вклад в крупную победу команды.
Для сборной Казахстана это уже вторая победа на турнире. Ранее команда обыграла Сингапур, а стартовала на мировом первенстве с поражения от Египта.
Следующий матч казахстанцы проведут сегодня, 6 августа, против сборной Турции. Победа позволит команде укрепить свои позиции на чемпионате мира.
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