Казахстан победил Сингапур на юношеском чемпионате мира по водному поло

Юношеская сборная Казахстана по водному поло одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Загребе (Хорватия), передает Olympic.kz.

Во втором матче турнира казахстанские ватерполисты встретились со сборной Сингапура. Основное время завершилось вничью, а победитель определился в серии послематчевых пенальти.

Точнее оказались спортсмены из Казахстана, выигравшие встречу со счетом 16:15. Лучшим игроком матча был признан Ернар Тлеккабыл.

Напомним, стартовую игру на турнире казахстанская команда проиграла сборной Египта со счетом 9:14.

Следующий матч сборная Казахстана проведет 5 августа против команды Уругвая.

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