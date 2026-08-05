Казахстан победил Сингапур на юношеском чемпионате мира по водному поло
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Юношеская сборная Казахстана по водному поло одержала первую победу на чемпионате мира, который проходит в Загребе (Хорватия), передает Olympic.kz.
Во втором матче турнира казахстанские ватерполисты встретились со сборной Сингапура. Основное время завершилось вничью, а победитель определился в серии послематчевых пенальти.
Точнее оказались спортсмены из Казахстана, выигравшие встречу со счетом 16:15. Лучшим игроком матча был признан Ернар Тлеккабыл.
Напомним, стартовую игру на турнире казахстанская команда проиграла сборной Египта со счетом 9:14.
Следующий матч сборная Казахстана проведет 5 августа против команды Уругвая.
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