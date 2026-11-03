Казахстан сформирует стратегический резерв урана для своих АЭС

До конца 2027 года в Казахстане планируют сформировать государственный стратегический резерв урана для нужд собственных АЭС и подписать межправительственное соглашение по АЭС «Мойынкум». Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.

«Особое внимание уделено развитию атомной отрасли. До конца 2027 года планируется сформировать государственный стратегический резерв урана для нужд собственных АЭС и подписать Межправительственное соглашение по АЭС «Мойынкум», - сказал Жумангарин.

По его словам, в сфере недропользования до конца 2026 года планируют создать национальную систему управления запасами критически важных металлов.

В 2027 году предусмотрено внедрение механизмов ускоренного индустриально-технологического развития. Чтобы сделать геологические данные прозрачнее, ими наполнят «Единую платформу недропользования».

Изменятся и подходы к геологоразведке. Основной упор сделают на применение современных технологий и создание цифровых геологических карт.

Ранее Жумангарин сообщил, что на реализацию ключевых социальных и инфраструктурных проектов направят 6,5 трлн теңге.