Казахстан сформирует стратегический резерв урана для своих АЭС
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До конца 2027 года в Казахстане планируют сформировать государственный стратегический резерв урана для нужд собственных АЭС и подписать межправительственное соглашение по АЭС «Мойынкум». Об этом на заседании Правительства сообщил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин, передает BAQ.KZ.
«Особое внимание уделено развитию атомной отрасли. До конца 2027 года планируется сформировать государственный стратегический резерв урана для нужд собственных АЭС и подписать Межправительственное соглашение по АЭС «Мойынкум», - сказал Жумангарин.
По его словам, в сфере недропользования до конца 2026 года планируют создать национальную систему управления запасами критически важных металлов.
В 2027 году предусмотрено внедрение механизмов ускоренного индустриально-технологического развития. Чтобы сделать геологические данные прозрачнее, ими наполнят «Единую платформу недропользования».
Изменятся и подходы к геологоразведке. Основной упор сделают на применение современных технологий и создание цифровых геологических карт.
Ранее Жумангарин сообщил, что на реализацию ключевых социальных и инфраструктурных проектов направят 6,5 трлн теңге.
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