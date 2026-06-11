Сенат Казахстана одобрил два закона, необходимых для создания в стране Регионального центра Организации Объединённых Наций по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Новый центр станет площадкой для реализации международных проектов и сотрудничества государств региона с ООН, передает корреспондент BAQ.kz.

Специализированное региональное представительство ООН будет работать на территории Казахстана и координировать проекты в странах Центральной Азии и Афганистане.

Предполагается, что центр поможет государствам региона совместно решать вопросы устойчивого развития, включая экономический рост, борьбу с изменением климата, развитие социальной сферы, повышение качества образования и реализацию гуманитарных программ.

Как отметил председатель Комитета Сената по международным отношениям, обороне и безопасности Андрей Лукин, создание центра позволит усилить взаимодействие стран региона и повысить эффективность международных программ технической помощи.

Почему центр разместят в Казахстане

Одобренное Сенатом соглашение определяет правовой статус будущего центра, условия его работы в Казахстане, порядок взаимодействия с государственными органами и организационные вопросы деятельности сотрудников ООН.

Кроме того, документ создает основу для реализации совместных проектов в сферах устойчивого развития, климатической политики, социальной поддержки населения и инклюзивного экономического роста.

По мнению разработчиков документа, размещение такого центра в Казахстане укрепит позиции страны как региональной площадки для международного сотрудничества.

Казахстан выделит финансирование

Вместе с соглашением Сенат одобрил ратификацию меморандума между Правительством Казахстана и ООН, который регулирует практическую деятельность будущего центра.

Согласно документу, центр будет ежегодно разрабатывать собственную программу работы. Для её реализации Казахстан в период с 2025 по 2029 годы будет ежегодно выделять Организации Объединённых Наций по 3 миллиона долларов.

Кто будет управлять работой центра

В структуре центра предусмотрено создание двух консультативных органов.

Консультативный совет будет рассматривать программу работы и бюджет центра, а Международный консультативный комитет займется выработкой стратегических рекомендаций по ключевым направлениям развития региона.

Ожидается, что работа центра позволит расширить сотрудничество между странами Центральной Азии, Афганистаном и международными организациями, а также повысить эффективность реализации проектов ООН в регионе.

По итогам рассмотрения депутаты Сената одобрили оба закона.

Ранее на пленарном заседании Сената депутаты одобрили Закон "О снятии оговорки и заявления Республики Казахстан к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений".