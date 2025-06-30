За последние пять лет Казахстан значительно нарастил долю производственных проектов в структуре инвестиций, сократив экспорт сырья и увеличив выпуск готовой продукции. Об этом в программе "Другими словами" сообщил председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов, передаёт BAQ.KZ.

Отвечая на вопрос о том, как оценивается экономический эффект от реализуемых инвестпроектов, Габидулла Оспанкулов подчеркнул, что системный анализ показывает рост производственного сектора.

"Мы проводим анализ. Например, за последние 5 лет доля производственных проектов выросла вдвое. Если раньше мы экспортировали сырьё, то сегодня в Казахстане выпускаются продукты третьего-четвёртого передела. Пример — город Сарань: раньше моногород, сегодня — производственный центр с заводами автобусов, шин и бытовой техники", - рассказал Оспанкулов.

Говоря о мультипликативных эффектах, глава комитета отметил участие крупных международных компаний и их влияние на экономику страны.

"Да. Примеров много — французский Alstom, немецкий Claas, американский John Deere. Все они локализуются. Это рабочие места, налоги, развитие смежных отраслей", - добавил спикер.

Оценку инвестиционного климата в целом Оспанкулов связал с созданием благоприятных условий для бизнеса.

"У нас есть МФЦА с британской юрисдикцией, есть прокурорское сопровождение инвесторов. Прокуратура может остановить необоснованные действия госорганов. Это важные элементы защиты", - пояснил Оспанкулов.

При этом председатель комитета признал, что не все проекты удается реализовать.

"Да, иногда инвестор не выполняет условия контракта. Мы ставим дополнительные требования. Если он их не выполняет — контракт не продлевается. Бывает, что нет финансирования. Тогда по взаимному согласию контракт расторгается", - отметил Оспанкулов.

Ранее в одном из выпусков программы "Другими словами" вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков рассказал о цифровизации государственных услуг. Он пояснил, как Казахстан вошёл в Топ-10 стран с самыми продвинутыми электронными госуслугами, почему Минюст называют самым "цифровым" министерством, как за месяц удалось сэкономить 1 миллиард тенге и зачем робот заменил частных судебных исполнителей.

В другом выпуске проекта министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, как ведомство справилось с паводками весной 2024 года. Он объяснил, почему дамбы выдержали нагрузку, сколько объектов было восстановлено, зачем необходимо страхование жилья в зонах подтопления и как паводки помогли наполнить водохранилища, включая Балхаш и Каспий.

А в свежем выпуске программы гостем стал председатель Комитета по инвестициям МИД РК Габидулла Оспанкулов. Он рассказал, почему Казахстан теряет инвесторов, какие проекты приносят наибольший экономический эффект и как страна переходит от экспорта сырья к производству готовой продукции.