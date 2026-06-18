Туристическая отрасль Казахстана продолжает стабильно развиваться. В последние годы растут как внутренние, так и въездные потоки туристов, увеличиваются доходы отрасли и расширяется инфраструктура.

Согласно данным Ranking, за январь-март 2026 года места размещения в Казахстане обслужили почти 2 млн человек. Объём оказанных услуг превысил 69 млрд тенге, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом рост показывает не только повышение цен, но и реальное увеличение числа туристов.

Особенно заметен рост внутреннего туризма: число казахстанцев, путешествующих по стране и пользующихся отелями и базами отдыха, увеличилось на 3,6%.

Лидеры по посещаемости

Больше всего туристов традиционно принимает Алматы – 472,9 тыс. человек за квартал. Далее идут:

Астана – 352,2 тыс.

Акмолинская область – 161,1 тыс.

Около 40% туристов выбирают курортные зоны. Это более 800 тыс. человек, что подтверждает высокий спрос на отдых внутри страны.

В Казахстане продолжает расти количество объектов размещения. Сейчас их более 4,5 тыс., в них работают около 31 тыс. человек.

Для сравнения: три года назад было около 3,8 тыс. объектов и 28 тыс. работников. Таким образом, инфраструктура выросла примерно на 17%, а занятость — на 12%.

Вклад в экономику

Туризм становится важной частью экономики страны. По итогам 2025 года:

вклад отрасли в ВВП – 3,1% (около 5 трлн тенге)

заняты в отрасли – более 600 тыс. человек

доходы от иностранных туристов – 2,9 млрд долларов

налоговые поступления – около 630 млрд тенге (+18%)

Также растут инвестиции: в 2025 году они достигли 1,3 трлн тенге (+33%).

Новые меры

Государство продолжает развивать отрасль. В 2025 году на туристическую сферу направлено около 1,2 трлн тенге бюджетных средств.

В 2026 году приняты новые меры:

упрощение прохождения границы для туристских автобусов – "зелёный коридор"

официальное закрепление визит-центров

единые правила для гидов и экскурсоводов

бесплатный вход для детей до 18 лет в национальные парки

Въездной туризм

Казахстан продолжает упрощать въезд для иностранных туристов:

безвизовый режим – для граждан 84 стран

электронные визы – для 102 стран

авиасообщение – с 30 странами, более 600 рейсов в неделю

Международные рейтинги

Позиции Казахстана в мировых рейтингах также улучшаются.

В индексе развития туризма Всемирного экономического форума страна поднялась:

2019 год – 80 место

2021 год – 66 место

2024 год – 52 место

Также Казахстан улучшил позиции в рейтинге U.S. News & World Report и занял 73-е место в 2025 году, поднявшись на 11 позиций за три года.

Туризм в Казахстане показывает устойчивый рост. Увеличиваются потоки туристов, развивается инфраструктура, растут инвестиции и доходы отрасли. Всё это делает туризм одним из важных направлений экономики страны и перспективным источником роста в будущем.

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