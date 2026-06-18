Казахстан улучшил позиции на 28 мест в мировом туристическом рейтинге
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Туристическая отрасль Казахстана продолжает стабильно развиваться. В последние годы растут как внутренние, так и въездные потоки туристов, увеличиваются доходы отрасли и расширяется инфраструктура.
Согласно данным Ranking, за январь-март 2026 года места размещения в Казахстане обслужили почти 2 млн человек. Объём оказанных услуг превысил 69 млрд тенге, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом рост показывает не только повышение цен, но и реальное увеличение числа туристов.
Особенно заметен рост внутреннего туризма: число казахстанцев, путешествующих по стране и пользующихся отелями и базами отдыха, увеличилось на 3,6%.
Лидеры по посещаемости
Больше всего туристов традиционно принимает Алматы – 472,9 тыс. человек за квартал. Далее идут:
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Астана – 352,2 тыс.
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Акмолинская область – 161,1 тыс.
Около 40% туристов выбирают курортные зоны. Это более 800 тыс. человек, что подтверждает высокий спрос на отдых внутри страны.
В Казахстане продолжает расти количество объектов размещения. Сейчас их более 4,5 тыс., в них работают около 31 тыс. человек.
Для сравнения: три года назад было около 3,8 тыс. объектов и 28 тыс. работников. Таким образом, инфраструктура выросла примерно на 17%, а занятость — на 12%.
Вклад в экономику
Туризм становится важной частью экономики страны. По итогам 2025 года:
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вклад отрасли в ВВП – 3,1% (около 5 трлн тенге)
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заняты в отрасли – более 600 тыс. человек
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доходы от иностранных туристов – 2,9 млрд долларов
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налоговые поступления – около 630 млрд тенге (+18%)
Также растут инвестиции: в 2025 году они достигли 1,3 трлн тенге (+33%).
Новые меры
Государство продолжает развивать отрасль. В 2025 году на туристическую сферу направлено около 1,2 трлн тенге бюджетных средств.
В 2026 году приняты новые меры:
-
упрощение прохождения границы для туристских автобусов – "зелёный коридор"
-
официальное закрепление визит-центров
-
единые правила для гидов и экскурсоводов
-
бесплатный вход для детей до 18 лет в национальные парки
Въездной туризм
Казахстан продолжает упрощать въезд для иностранных туристов:
-
безвизовый режим – для граждан 84 стран
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электронные визы – для 102 стран
-
авиасообщение – с 30 странами, более 600 рейсов в неделю
Международные рейтинги
Позиции Казахстана в мировых рейтингах также улучшаются.
В индексе развития туризма Всемирного экономического форума страна поднялась:
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2019 год – 80 место
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2021 год – 66 место
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2024 год – 52 место
Также Казахстан улучшил позиции в рейтинге U.S. News & World Report и занял 73-е место в 2025 году, поднявшись на 11 позиций за три года.
Туризм в Казахстане показывает устойчивый рост. Увеличиваются потоки туристов, развивается инфраструктура, растут инвестиции и доходы отрасли. Всё это делает туризм одним из важных направлений экономики страны и перспективным источником роста в будущем.
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