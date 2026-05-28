Казахстан успешно внедряет умные платформы в госуправление - Президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума с участием глав государств – членов Евразийского экономического союза в Астане, передает BAQ.KZ.

Глава государства отметил, что ситуация на мировом рынке выглядит сложной Традиционные экономические вызовы наслоились на масштабный так называемый цифровой сдвиг, который в скором времени полностью переформатирует правила игры, отметил Президент.

Глава государства также подчеркнул, что в этой связи тема форума приобретает особую актуальность.

«Мы видим, как стремительное развитие технологий искусственного интеллекта уже превратился в фундаментальный фактор глобальной экономики», - сказал Токаев.

Он также отметил, что международные аналитики полагают, что в ближайшие десятилетия потенциальный прирост мирового валового внутреннего продукта в результате применения искусственного интеллекта составит около 7 триллионов долларов.

Это неизбежно приведет к формированию нового технологического уклада, что в свою очередь повлечет за собой кардинальные изменения структуры занятости во всех секторах экономики, считает Токаев.

«К примеру, по оценкам Международного валютного фонда, в предстоящие годы по мере внедрения технологий искусственного интеллекта на мировом рынке труда произойдет сокращение около 40% рабочих мест. Естественно, потребуется переобучение сотен и сотен миллионов людей в разных уголках планеты и получение новых навыков и новых знаний. Состоятельные государства столкнутся с задачей, невиданной по своей масштабу и глубине изменения национальных образовательных систем», - сказал Токаев.

Президент считает, что ключевая проблема заключается в том, сможем ли мы использовать цифровые технологии в качестве эффективного инструмента ускоренного экономического и общественного развития?

«Без преувеличения можно сказать, что от успешного решения данного вопроса зависит будущее стран, обладающих маломальскими амбициями. Именно поэтому в год своего председательства в органах Евразийского экономического союза Казахстан предложил практическое использование технологии искусственного интеллекта в целях обеспечения так называемых «четырех свобод» в рамках союза для усиления конкурентоспособности, прежде всего конкурентоспособности его стран-участниц. Казахстан довольно успешно внедряет умные платформы в систему государственного управления и реальный сектор экономики», - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что 2026 год в Казахстане объявлен годом искусственного интеллекта и цифрового развития.